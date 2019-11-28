“Карабах” проиграл “Севилье”

Матч между испанской «Севильей» и азербайджанским «Карабахом завершился.
Xозяева поля одерждали победу со счетом 2:0.
СЕВИЛЬЯ (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан) — 2:0 (0:0)
Хиль, 61 (1:0), Даббур, 90+2 (2:0)
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан». Главный судья – Мохаммед Аль-Хаким (Швеция).
Севилья: Яссин Буну, Алехандро Посо, Даниэл Каррису (к), Серхи Гомес, Серхио Эскудеро, Рони Лопес (Брайан Хиль, 54), Неманья Гудель, Оливер Торрес (Хосе Мена, 68), Мунир, Чичарито (Франко Васкес, 62), Мунас Даббур.
Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Аббас Гусейнов (Араз Абдуллаев, 69), Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел (Дани Кинтана, 84), Абделла Зубир, Хайме Ромеро (Махир Эмрели, 70).