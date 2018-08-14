«Карабах» покинул Лигу чемпионов и продолжит борьбу в Лиге Европы

Агдамский «Карабах» провел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с белорусским БАТЭ (первая игра – 0:1). Встреча, проходившая в Борисове, завершилась вничью – 1:1. По сумме двух встреч, подопечные Гурбана Гурбанова выбыли из ЛЧ и продолжат свой путь в плей-офф раунде Лиги Европы. Там их соперником станет победитель пары 3-го раунда квалификации ЛЕ «Валюр» (Исландия) – «Шериф» (Молдова). Первая игра между этими командами на прошлой неделе в Молдове завершилась победой «Шерифа» со счетом 1:0.

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