«Карабах» победил «Нефтчи»

Финишировал IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся центральный матч тура, в котором чемпион страны «Карабах» принимал «Нефтчи». Встреча, прошедшая с заметным превосходством «Карабаха», завершилась со счетом 2:0 в пользу агдамского клуба.На 31-й минуте Махир Эмрели открыл счет в матче. На 69-й минуте Абдуллах Зубир забил второй гол, поставив точку в игре.

После этого результата, набрав 12 очков, «Карабах» ещё больше упрочил своё турнирное положение. Имея в своём активе 4 очка, «Нефтчи» занимает пятое место.

Отметим, что в других матчах IV тура «Зиря» в гостях одолела «Сумгайыт» (2:1), а «Сабаил» и «Габала» победили соответственно «Кешля» (2:1) и «Сабах» (1:0).