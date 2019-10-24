Карабах не сумел обыграть АПОЭЛ, сыграв вничью

Агдамский «Карабах» и кипрский АПОЭЛ оформили боевую вничью (2:2) в матче III тура группового этапа Лиги Европы, прошедшем в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

На 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

На 29-й минуте гости восстановили равновесие. Первоначально гол был записан на капитана АПОЭЛ, защитника Николаса Янн, однако, позже статисты оформили действие как автогол защитника хозяева Максима Медведева. Под занавес первой половины встречи АПОЭЛ вышел вперед благодаря точному удару нападающего Линуса Халлениуса. Во второй тайме защитник «Карабаха» Айлтон спас хозяев от поражения.

После трех матче «Карабах» с 4 очками занимает на данный момент второе место в группе А. АПОЭЛ с первым заработанным очком в Баку замыкает турнирную таблицу.(report)