«Карабах» может сыграть с чемпионом Беларуси в Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

По итогам жребия, азербайджанский «Карабах» в случае выхода в 3-й раунд сыграет с победителем пары 2-го раунда БАТЭ (Беларусь)/ХИК (Финляндия).

Напомним, что агдамский клуб во 2-м раунде сыграет с албанским «Кукеси».

В преддверии жеребьевки среди потенциальных противников подопечных Гурбана Гурбанова были также: «Динамо» (Загреб, Хорватия)/ «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль), «Шкендия» (Македония)/«Шериф» (Молдова), ЧФР (Румыния)/«Мальме» (Швеция), «Црвена Звезда» (Сербия)/«Судува» (Литва), АЕК (Греция).

Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 7/8 и 14/15 августа.

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