«Карабах»-«Кукеси»: главные тренеры о завтрашнем матче

Перед завтрашней первой встречей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Карабахом» и албанским «Кукеси» главные тренеры обеих команд поделились своими ожиданиями.

«Если обратить внимание на заявления игроков «Кукеси» в прессе, можно заметить в их словах уверенность. Это показатель того, что на поле они выйдут за победой. Мы хорошо проанализировали соперника. Постараемся сыграть без ошибок. У нас есть некоторые проблемы с составом, но на поле мы постараемся не показывать этого. Выйдем на поле, чтобы вернуться домой с максимально выгодным для нас результатом», — заявил главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

А вот, что заявил албанским СМИ главный тренер албанского «Кукеси» Армандо Кунгу:

«Мы знаем силу нашего противника. Как тренер, я всегда ищу пути для победы. Так что и в матче с «Карабахом» мы будем стремиться к победе. В футболе не всегда выигрывают лучшие или сильнейшие команды. Нам вполне по силам добиться успеха. Мы выложимся на поле».

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