«Карабах» — фаворит на фестивале, где армяне пытались устроить провокацию

В городе Уреки (Грузия) 1 июля пройдет международный фестиваль искусств «Золотая Звезда» — 2019, а 3 июля в Батуми стартует одноименная конкурсная программа.

Азербайджан на этом престижном турнире представит танцевальный коллектив «Карабах» (Агджебеди), популярная dance группа Jam SS, а также юные музыканты из детской музыкальной школы № 15 имени Р.Гаджиева.

В интервью # президент Ассоциации Танца Азербайджана, член правления Общественного Объединения Союза Молодежи Азербайджана Азиз Азизов рассказал, что наша страна уже четвертый год принимает участие в данном фестивале:

«У Азербайджана есть хорошая традиция на «Золотой Звезде» — получать первые места и возвращаться домой с золотыми медалями. У нас были победы в разных номинациях: хип-хоп, модерн, болливуд. В разные годы коллективы «Бута», «Айселин», Jam SS радовали нас своим успешным выступлением на этом фестивале-конкурсе», — рассказал он.

По словам Азизова, на фестиваль приезжают сильнейшие фольклорные коллективы, но увы, в этой категории, Азербайджан пока еще не смог подняться на первую ступень пьедестала.

Поэтому все внимание приковано в этом году на коллектив «Карабах»: «Ждем от «Карабаха» яркого, красивого и успешного выступления. Это коллектив, который представляет не Баку, а Агджебеди, и за этот сезон его участники добились невероятно высоких результатов, что, признаюсь, удавалось даже не всем столичным ансамблям», — говорит Азиз Азизов, отмечая при этом и роль Ассоциации Танца, которая активно ищет и развивает таланты в регионах Азербайджана.

Танцевальный коллектив «Карабах» в этом году получил победу на всевозможных престижных международных турнирах в Азербайджане и за рубежом, и стал чемпионом Кавказа.

«В фестивале примут участие коллективы из более чем 16 стран, в том числе, из Европы, СНГ, Ирана и Турции. Безусловно, после многочисленных побед «Карабаха», «Золотая звезда» станет для коллектива еще одной проверкой и испытанием», — говорит глава Ассоциации Танца в интервью #.

На фестивале «Карабах» представит два танца — этнический и модерн.

«У них великолепнейшие костюмы, прекрасная хореография, постановки самого высокого уровня. Мы возлагаем на этот коллектив большие надежды, он не впервые будет представлять страну на крупном фестивале искусств, продолжая свое успешное международное шествие. Уверен, что результат всех нас порадует, а для самих ребят из «Карабаха» этот фестиваль станет хорошим окончанием сезона», — заявил Азизов.

Он также напомнил # о попытке армян в 2017 году совершить провокацию на фестивале «Золотая Звезда» против Азербайджана, подчеркнув, что в итоге провокаторы получили достойный ответ от нашей стороны, а организаторы турнира принесли извинения Азербайджану.

Армянским нарушителям же было сделано строгое предупреждение.