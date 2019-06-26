Капитуляция Европы

В мае 1939 года в парижской газете L’Oeuvre (Дело) лидер социалистов и республиканцев и будущий коллаборант, министр труда в правительстве Виши Марсель Деа опубликовал статью Mourir pour Dantzig? – Стоит ли умирать за Данциг? Так тогда назывался польский Гданьск. И доказывал, что конечно не стоит. Так считали очень многие во Франции и Великобритании. Они недавно в Мюнхене сдали Чехословакию и теперь собирались предать Польшу. Что и фактически осуществили в сентябре того же года.

Не захотели умирать за Данциг, остановить агрессора, пока была такая возможность, через год в мае-июне 1940 года пришлось умирать за Париж, Франции пережить национальное унижение, а Великобритании разрушение Лондона и других городов от налетов гитлеровской авиации.

История учит тому, что ничему не учит. В Страсбурге повторилось то, что иначе, чем капитуляцией перед агрессором в лице России назвать нельзя. Большинство депутатов проголосовали за снятие санкций с России и возвращение ее в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Украинская делегация билась до последнего, хотя было очевидно, что решение уже принято и Европа сдалась перед лицом откровенного российского шантажа. Под разговоры, что нельзя оставлять российских граждан от защиты в суде по правам человека и поэтому следует делегацию Москвы вернуть в ПАСЕ, откровенно пренебрегли правами украинских граждан, которые томятся в качестве заложников в тюрьмах России.

Такую логику трудно понять, если оставаться на основополагающих принципах европейской демократии и прав человека. Остается только принять, что принцип business as usual, материальные предпочтения оказались гораздо сильнее декларируемых постулатов.

Характерен список стран полностью поддержавших возвращение без всяких условий России в ПАСЕ — Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Сербия, Турция, Азербайджан. От большиства из них другого и не ожидалось. Особенно следует остановиться на Турции. Своим голосованием депутаты от нее фактически предали крымских татар, которых обещал защищать президент Эрдоган. Оказалось, что для него договоренности с Россией по Сирии гораздо важнее.

В перечне пророссийских стран оказался и Азербайджан. В Киеве с пониманием относятся к сложной геополитической ситуации Баку, но все-таки потакание агрессору при той поддержке, которую Москва оказывает Армении, выглядит несколько странно, если не сказать больше.

Украина пришла на помощь Азербайджану в самые тяжелые часы агрессии Армении, когда азербайджанская армия испытывала большой недостаток в вооружениях. И всегда Киев стоял рядом с Баку, когда речь заходила о территориальной целостности Азербайджана. Как говорится, друзья познаются в беде и плечо поддержки очень важно в трудную минуту. Если не хотели уж очень идти против Москвы, то последуйте примеру пророссийской Венгрии, депутаты от которой просто не явились на голосование. Уже так было бы лучше.

Даже среди депутатов от пророссийской Армении нашелся один из трех, который голосовал против возвращения России в ПАСЕ. Как говорится, в чью пользу сравнение.

Еще одна на первый взгляд странность. Из депутатов от Нидерландов 5 проголосовали за возвращение России, а 2 против. Как отметила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, «На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена почему-то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков…».

Все это происходит из-за беспринципности в отношении к агрессору и его жертвам. Причем поведение тех, кто пострадал от военного вторжения, часто наводит на грустные размышления. В частности, из депутатов от Молдовы 2 проголосовали за Россию и один против. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что «Это было нелегкое решение для депутатов ПАСЕ, в частности представителей Молдовы, и в последний момент мы не знали, как голосовать. Я решил не голосовать за или против той или иной страны. Я решил проголосовать за то, чтобы ПАСЕ могла положительно влиять на все государства, в частности Российскую Федерацию». И после этого премьер-министр Молдовы Майя Санду говорит, что рассчитывает на поддержку Украины в разрешении конфликта вокруг Приднестровья. Не удивительно, если в Киеве трижды подумают над такой просьбой с учетом голосования молдавских депутатов в ПАСЕ.

Ясно, что в прежнем виде ПАСЕ и Совет Европы существовать не будет. По авторитету организации нанесен сильнейший удар. Как заявил украинский МИД, «Парламентская ассамблея потеряла свой авторитет, организация больше не может играть той роли, какой ее наделили отцы-основатели».

Что же будет делать в такой обстановке Украина?

Во-первых. Не следует хлопать дверью, хотя очень хочется, и остаться в Совете Европы (СЕ) и ПАСЕ. Европейское государство, не являющееся членом СЕ, не имеет перспектив в диалоге с Евросоюзом. В конце концов, Украина — не Россия, поэтому не может отказываться от обязательств по соблюдению базовых прав человека, запрета пыток или внесудебных наказаний, от выполнения решений Европейского суда по правам человека и т.д.

Во-вторых. Из предыдущего в то же время не следует, что сохранится, по крайней мере на определенный период формат участия Украины в этой организации.

Украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм и возвращения России. Окончательно формат отношений с СЕ и ПАСЕ примет Верховная рада.

Скорее всего, МИД примет решение, что посол Украины прекращает участие в еженедельных заседаниях Комитета министров СЕ, а министр иностранных дел — в ежегодных министерских встречах.

В-третьих. Активно обсуждается закрытие офиса СЕ в Киеве. Однозначного ответа пока нет, так как такое решение ударит по многим патриотам Украины, участвующих в работе офиса.

В-четвертых. Не может быть и речи о присутствии на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля наблюдателей от ПАСЕ. Будущие рекомендации органов СЕ отныне не становятся для Украины обязательными.

Конечно, решение ПАСЕ о снятии санкций с России и возвращении московской делегации означает определенное поражение Украины. Тем не менее, его не стоит преувеличивать.

Дипломатия всегда есть производная от внутреннего положения в стране. Экономические и финансовые успехи, эффективная борьба с коррупцией обязательно отразятся на дипломатической деятельности, и будут способствовать росту авторитета Украины.

Добавим к этому отражение российской агрессии, усиление армии, ее перевооружение передовой отечественной техникой и выведение ее на первые ряды не только в Европе, но и в мире.

Европа капитулировала, тем важнее гнуть свою линию. К тому же друзья и партнеры есть. Против возвращения России в ПАСЕ наряду с Украиной голосовали Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. И даже большинство депутатов от Великобритании, хотя премьер-министр Тереза Мэй высказалась за возвращение России. Аналогично депутаты от Швеции — 4 против, 1 за.

Их будет с каждым днем все больше.