Капитан сборной Азербайджана: Вы сами видели судейские ошибки

Капитан молодежной сборной Азербайджана Гаджиага Гаджилы поделился мнением касательно контрольного матча с национальной командой страны (0:3) и предстоящей встрече отбора на ЕВРО-2021 (U-21) против Лихтенштейна.

«Мы провели два разных тайма против основной сборной. Несмотря на то, что у нас было мало шансов отличиться, все же, они были. В последний момент чего-то не доставало. В какой-то момент соперник включил свой опыт, но и нам надо было больше работать. Причина поражения не в изменениях в составе. Вы сами видели судейские ошибки. В наши ворота назначили два пенальти, но в первом его не было.

У нас много чего не хватает. Мы можем играть лучше. Для этого надо больше работать. Впереди у нас матч против Лихтенштейна. Реально ли их победить? Мы должны это сделать. Покажем все, на что способны. Про соперника информации пока нет, тренеры расскажут нам о них ближе к матчу. Остальных оппонентов по группе более-менее знаем – играли с ними на разных возрастных уровнях. Даже побеждали. Но сейчас не знаю, в каком они состоянии. Сможем ли выйти из группы? Этого сказать не могу, но очки набрать можем», — сказал Гаджилы.