Капитан «Габалы»: «Габала» останется амбициозной и после отставки Гейдарова

Капитан «Габалы» Джавид Гусейнов прокомментировал отставку Тале Гейдарова с поста президента клуба.

«Он с первого дня создания возглавляет клуб. Сделал многое для команды. Наша команда плохо восприняла эту новость. Реакция была не лучшей. Но нас уже заверили, что клуб будет функционировать и эта перестановка связана с другими делами Тале Гейдарова.

Отставка президента может отразиться на выступлении команды в предстоящем матче, но не должна. Вице-президент клуба Фариз Наджафов сегодня встретился с нами и объяснил все. Мы остаемся такими же амбициозными», — заявил Гусейнов.

| 2019-04-11T18:16:41+00:00 11 апреля 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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