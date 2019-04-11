Капитан «Габалы»: «Габала» останется амбициозной и после отставки Гейдарова

Капитан «Габалы» Джавид Гусейнов прокомментировал отставку Тале Гейдарова с поста президента клуба.

«Он с первого дня создания возглавляет клуб. Сделал многое для команды. Наша команда плохо восприняла эту новость. Реакция была не лучшей. Но нас уже заверили, что клуб будет функционировать и эта перестановка связана с другими делами Тале Гейдарова.

Отставка президента может отразиться на выступлении команды в предстоящем матче, но не должна. Вице-президент клуба Фариз Наджафов сегодня встретился с нами и объяснил все. Мы остаемся такими же амбициозными», — заявил Гусейнов.