Капелло: «Если Ибрагимович вернется в «Милан», будет главным героем в Италии»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан».

— «Милан» имел несчастье быть проданным кому-то, у кого не было ресурсов для управления клубом мирового уровня. Теперь есть Эллиот, который отдает предпочтение счетам и отдает старые долги.

— Если бы «Милан» купил Ибрагимовича, это был бы отличный шаг. Ибра не приехал бы просто перезимовать. Он все еще может изменить ситуацию в Италии. Я его хорошо знаю, уверен, если он вернется в Италию, будет главным героем, — цитирует Капелло Football Italia.

Златан Ибрагимович играл в «Милане» с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 31 матче MLS и забил 31 гол. (sport24.ru)