Канцлер Германии уважает решение Месута Озила

Канцлер Германии Ангела Меркель высоко ценит игру футболиста немецкой сборной турецкого происхождения Месута Озила и с уважением относится к его решению о выходе из команды. Об этом сказала журналистам заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Как вам известно, канцлер высоко ценит игру Месута Озила. Месут Озил – отличный игрок, принесший команде много пользы. Он принял решение, достойное уважения», — сказала Деммер.

По ее словам, Германия открыта для мира, и спорт играет важную роль в жизни страны.

Заместитель официального представителя сообщила, что в Германии проживает более трех миллионов выходцев из Турции. «Эти люди хорошо интегрировались в общество и вносят вклад в политическую, культурную и экономическую жизнь Германии», — сказала Деммер.

Ранее футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ.

Это решение поддержали также всемирно известные футболисты.

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд и защитник германской сборной Жером Боатенг поддержали решение футболиста сборной Германии турецкого происхождения Месута Озила завершить карьеру в национальной команде ФРГ.

Рио Фердинанд опубликовал в Twitter заявление Месута Озила, подписав словами «Очень уважаю».

В то же время немецкий футболист ганского происхождения Жером Боатенг, с которым Озил играл в одной команде, опубликовал в социальных медиа фотографию с Озилом, подписав его на немецком и английском: «Было очень приятно с тобой играть, Аби (брат в пер. с тур.)»

Примечательно, что слово брат Боатенг написал именно на турецком языке.

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