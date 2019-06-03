канцелярия Мэй пытается помешать встрече Трампа со сторонниками Brexit

Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй делает все возможное для отмены встречи президента США Дональда Трампа с радикальными сторонниками Brexit. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу.

По его данным, Трамп во вторник может провести встречу с самим Фаражем, бизнесменом Арроном Бэнксом, который подозревался в связях с Россией с целью получения финансирования для евроскептиков в период проведения референдума по Brexit в 2016 году, а также с его помощником Энди Вигмором, которые являются ярыми сторонниками выхода Британии из Евросоюза. Однако источник в партии Фаража выразил неуверенность в том, что эта встреча состоится. «Да, действительно, на Даунинг-стрит, 10 (адрес премьерской канцелярии — прим. ТАСС) пытаются остановить Найджела и нас», — указал он.

Представитель Даунинг-стрит в ответ на просьбу CNN прокомментировать эту информацию заявил, что «за президентом [США] остается выбор тех, с кем встречаться во время визита [в Лондон]».