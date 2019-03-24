Каньон в Исландии закрыли для туристов из-за Джастина Бибера

Агентство по охране окружающей среды Исландии сообщает, что растительность каньона Фьядрарглуфюр сильно пострадала в результате интенсивного пешеходного движения и неблагоприятных погодных условий. Первоначально было принято решение закрыть доступ для туристов на две недели, но срок все-таки продлили до 1 июня.