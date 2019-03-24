Каньон в Исландии закрыли для туристов из-за Джастина Бибера

Каньон Фьядрарглуфюр в Исландии, ставший широко известным после съемок там клипа Джастина Бибера, закрыли из-за чрезмерного числа посетителей. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Lonely Planet.
Агентство по охране окружающей среды Исландии сообщает, что растительность каньона Фьядрарглуфюр сильно пострадала в результате интенсивного пешеходного движения и неблагоприятных погодных условий. Первоначально было принято решение закрыть доступ для туристов на две недели, но срок все-таки продлили до 1 июня.
«После выхода клипа Джастина Бибера (Justin Bieber) в 2016-2017 годах мы отметили рост числа посетителей до 80%»,  рассказывает представитель агентства Даниэль Фрейр Йонссон.
Как пишет издание, каньон Фьядрарглуфюр является одним из самых живописных мест Исландии, а теперь еще и одним из самых знаменитых.
| 2019-03-24T21:22:40+00:00 25 марта 2019, 06:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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