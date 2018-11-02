Кандидаты в президенты в Грузии истратили на рекламу в Facebook свыше 20 000 долларов

Кандидаты в президенты в Грузии потратили на рекламу в соцсети Facebook свыше 53 тыс лари (более 20 тыс долларов).

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное управление аудита Грузии.

Наибольшую сумму денег (35 396 лари) истратила на рекламу в Facebook независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.

Кандидат от партии Единое национальное движение Григол Вашадзе истратил 16 638 лари, а кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе — 878 лари.

Отметим, что согласно результатам прошедших 28 октября в соседней стране президентских выборов, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов, кандидат оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе — 37,74% голосов.

Не позднее 2 декабря в соседней стране пройдет второй тур президентских выборов.

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