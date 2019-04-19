Кандидаты в президенты Украины сразились на «Олимпийском»

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты на стадионе «Олимпийский» под возгласы поддержки и крики «позор», сообщает ТАСС.

Порошенко в заключительном слове заявил, что примет результаты выборов главы государства 21 апреля. «Но на следующий день жизнь будет продолжаться, 22 числа мы должны объединиться, чтобы вместе защитить страну. Главное, ее не потерять», — отметил он.

Порошенко также акцентировал внимание на необходимости возвращения контроля над Крымом и Донбассом, недопущения появления во власти олигархов.

Зеленский же в свою очередь перечислил основные принципы своей предвыборной программы: равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности судей и депутатов, принятие закона об импичменте президента, повышение зарплат бюджетникам, улучшение инфраструктуры. «А по поводу дорог мне сказать нечего, потому что дорог нет», — отметил в заключении своего выступления Зеленский.