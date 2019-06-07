Кандидаты на пост главы муниципалитета Стамбула проведут теледебаты

Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым и кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу проведут теледебаты. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что с призывом к проведению теледебатов обратился Имамоглу, после чего Йылдырым принял этот вызов.

О точной дате теледебатов не сообщается. Согласно данным СМИ такие теледебаты станут первыми в истории Турции.

ЦИК Турции 17 апреля официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым — 4,156 миллиона голосов.

Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Президент Турции заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в ЦИК.

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

ПСР заявляла, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.