Кандидат в президенты Украины Гриценко пригрозил отрубить руки за коррупцию

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, выдвинутый ею в качестве кандидата на пост президента Украины, грозится в случае победы на выборах «отрубить руки» за коррупцию и кумовство, передает РИА Новости.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.
Гриценко ранее занимал должность министра обороны страны, был депутатом Верховной рады. Согласно последним данным соцопроса, он входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.
«Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента. Вверх больше не надо. Только где кто – отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно. Важно восстановить доверие», — приводит слова Гриценко агентство «Украинская правда«.
По словам лидера «Гражданской позиции», слово «олигарх» Украина забудет.
Гриценко подчеркнул, что если станет президентом, ему будет «реально вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей», реформировать армию и отменить принудительный призыв.