Кандидат в президенты Украины Гриценко пригрозил отрубить руки за коррупцию

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, выдвинутый ею в качестве кандидата на пост президента Украины, грозится в случае победы на выборах «отрубить руки» за коррупцию и кумовство, передает РИА Новости.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Гриценко ранее занимал должность министра обороны страны, был депутатом Верховной рады. Согласно последним данным соцопроса, он входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.