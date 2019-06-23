Кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула призвал забыть о конфликтах

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, проголосовавший на повторных выборах мэра, призвал забыть о разногласиях между партиями и гражданами.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле в воскресенье. Основная борьба, как и на предыдущих выборах 31 марта, итоги которых были отменены ЦИК, развернется между Йылдырымом и кандидатом от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экремом Имамоглу.

«Сегодня важный день для Стамбула и для всей страны. Во время предвыборной кампании могли быть конфликты между партиями и гражданами, но сейчас нужно забыть об этом и сконцентрироваться на будущем. Сегодня из разных регионов страны сюда приехали наши граждане, чтобы поддержать тех, кто голосует в Стамбуле. Я всех их приветствую и благодарю», — сказал Йылдырым журналистам на избирательном участке в стамбульском районе Тузла, где он проголосовал (report/az).