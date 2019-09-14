Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны

Кандидат на президентских выборах в Тунисе, лидер партии «Машру Тунис» Мохсен Марзук вышел из предвыборной гонки в пользу главы министерства обороны страны Абделькерима Збиди, сообщил источник РИА Новости.
Первый тур внеочередных выборов президента в Тунисе пройдет 15 сентября. На высший государственный пост претендовали 26 кандидатов, в том числе представительница прекрасного пола, известный в стране адвокат-правозащитница Абир Мусси.
«Марзук вышел из гонки, чтобы оказать необходимую помощь и дать возможность (победить — ред.) самому видному кандидату, министру обороны Абделькериму Збиди», — заявил источник.(РИА Новости)