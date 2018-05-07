Кандидат на пост главы ЦРУ намерена отказаться от должности

Джина Хаспел, которую Трамп выдвинул на пост главы ЦРУ, может отказаться от назначения. Причина — ее предполагаемое участие в пытках в секретной тюрьме в Таиланде.

Джина Хаспел, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом кандидатом на пост главы ЦРУ, намерена отказаться от предлагаемой должности. Об этом в понедельник, 7 мая, пишет The Washington Post. По данным издания, она уже попросила Белый дом отказаться от представления ее на пост главы разведывательного ведомства.Таким образом, отмечает The Washington Post, Хаспел хочет избежать тяжелых расспросов в Сенате США во время выступления, запланированного на ближайшую среду, а также репутационных рисков для ЦРУ и себя лично.

Кандидатура Хаспел считается спорной из-за того, что она, по утверждениям СМИ, возглавляла в 2002 году секретную тюрьму в Таиланде. Там подозреваемые в террористических действиях якобы подвергались пыткам, в том числе через симуляцию утопления. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.

Ранее ожидалось, что 61-летняя Хаспел сменит на посту главы ЦРУ Майка Помпео, который недавно был утвержден на посту госсекретаря США. Решение Хаспел может оказаться неприятной неожиданностью для Трампа. Американская администрация постоянно сталкивается с отставками и увольнениями. Будущего руководителя ЦРУ утверждает Сенат.

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