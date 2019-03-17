Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен остановить «Северный поток — 2»

«Я категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток — 2″. Это не экономический проект, а чисто политический, он противоречит интересам Евросоюза, поэтому мы должны его блокировать», — заявил немецкий политик в интервью польскому изданию Newsweek в пятницу, 15 марта.

Свою позицию против строительства газопровода Вебер готов отстаивать и в случае избрания главой Еврокомиссии. «У нас уже есть инструменты для этого, например, директива по газу и энергетике. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз рассмотрю их и варианты повлиять на этот проект на его уже очень продвинутой стадии. Но моя позиция ясна: «Северный поток — 2″ противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован».

Между тем, по информации газеты Financial Times (FT), консорциум Nord Stream 2 может вывести из-под юрисдикции Евросоюза большую часть строящегося второго газопровода по дну Балтийского моря. Руководство проекта «Северный поток — 2» рассматривает возможность создания отдельной компании, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода.

Подобный шаг подорвет планы ЕС контролировать весь проект стоимостью 9,5 миллиарда долларов, указывает далее газета. При таком развитии событий правила Евросоюза будут распространяться лишь на расположенный в территориальных водах ФРГ участок «Северного потока — 2» протяженностью около 50 км, а остальная часть газопровода — почти 1200 км — останется за пределами европейской юрисдикции.