Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh). Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал News.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на рынке Байуорд, который является одной из туристических достопримечательностей города. По данным полиции, неизвестный мужчина дважды выстрелил в музыканта, после чего скрылся.

41-летний Кэмпбелл был оперативно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Поиски преступника продолжаются.

В апреле в Канаде мужчина застрелил четырех знакомых и сдался полиции (iz.ru).