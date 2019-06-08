Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh). Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал News.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на рынке Байуорд, который является одной из туристических достопримечательностей города. По данным полиции, неизвестный мужчина дважды выстрелил в музыканта, после чего скрылся.

41-летний Кэмпбелл был оперативно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Поиски преступника продолжаются.

В апреле в Канаде  мужчина застрелил четырех знакомых  и сдался полиции (iz.ru).

| 2019-06-08T22:55:42+00:00 8 июня 2019, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss