Канадская журналистка погибла во время теракта в сомалийском отеле

Журналистка из Канады Нодан Налаех погибла в результате нападения боевиков на отель в сомалийском городе Кисмайо. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что 43-летняя Налаех вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, а также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала в последнее время.

Она погибла вместе со своим супругом, пишет ТАСС.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее 10 человек, среди них министр управления, депутат, старейшины местных племен и два журналиста. Власти города не исключают, что жертв может быть больше.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль,управляемый смертником. После этого боевики напали на отель, где проходила встреча местных властей и старейшин. Ответственность за теракт взяла радикальная исламистская организация «Аш-Шабаб».

| 2019-07-13T08:45:54+00:00 13 июля 2019, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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