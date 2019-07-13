Канадская журналистка погибла во время теракта в сомалийском отеле

Журналистка из Канады Нодан Налаех погибла в результате нападения боевиков на отель в сомалийском городе Кисмайо. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что 43-летняя Налаех вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, а также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала в последнее время.

Она погибла вместе со своим супругом, пишет ТАСС.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее 10 человек, среди них министр управления, депутат, старейшины местных племен и два журналиста. Власти города не исключают, что жертв может быть больше.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль,управляемый смертником. После этого боевики напали на отель, где проходила встреча местных властей и старейшин. Ответственность за теракт взяла радикальная исламистская организация «Аш-Шабаб».