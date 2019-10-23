Канада за Украину, но против России

Во время государственного визита в Канаду президент США Ричард Никсон на встрече с премьер-министром Пьером Трюдо выразил пожелание. «Я бы хотел выпить за будущего премьер-министра Канады — за Джастина Пьера Трюдо». Джастину было тогда 2 года, но предсказание американского президента сбылось в 2015 году. Тогда в 8 из 10 канадских провинций Либеральная партия Канады набрала большинство с общим результатом почти 40% голосов. Джастин Трюдо, которому было 44 года, стал вторым среди самых молодых премьер-министров Канады. После только что прошедших парламентских выборов возник вопрос, сможет ли он сохранить свой пост на длительный период, как его отец, который 15 лет с небольшим перерывом возглавлял правительство Канады.

По канадскому законодательству, всеобщие выборы проходят в третий понедельник октября в 338 мажоритарных райдингах (округах). Избирается только нижняя Палата общин. Верхняя палата — Сенат назначается генерал-губернатором, он представляет британского монарха, по предложению премьер-министра. Право назначить премьера и сформировать правительство получает партия, заручившаяся парламентским большинством (170 из 308 мест).

Положив конец десятилетнему правлению консерваторов, Джастин Трюдо сделал своим приоритетом проблемы климата, защиту прав ЛГБТ и женщин. Он также легализовал употребление марихуаны и принял в страну сирийских мигрантов.

После прихода к власти в 2015 году и некоторое время после этого рейтинг премьер-министра достигал 65-68%, но затем начал снижаться из-за ряда противоречивых действий его кабинета.

Крайне неоднозначно был воспринят налог на выбросы углерода. Провинции должны выплачивать 20 долларов на каждую тонну углеродных выбросов с целью перевода канадской промышленности на «зеленое» производство до 2050 года. Последовали судебные иски с обвинениями в снижении конкурентоспособности провинций.

Трюдо сделал вопрос выполнения Парижского соглашения по климату основным приоритетом предшествующей предвыборной кампании и успехи в реализации климатической программы стали одним из краеугольных камней нынешней.

Горючего в дебаты, в том числе во время избирательной кампании добавило решение приобретения государством за 4,5млрд. долларов акций нефтепровода Trans Mountain. Его строительство было заморожено судом из-за протестов местного населения, которое опасается утечек нефти в провинции Британская Колумбия. Основная идея была в сохранении рабочих мест, но экологи и активисты упрекали Трюдо за необоснованные затраты на рискованные предприятия.

Дал себя знать скандал зимой текущего года с одной из близких соратниц Трюдо, министра юстиции и генерального прокурора Джоди Вильсон-Ренбоулд, которая заявила, что премьер оказывал на нее давление с целью остановить расследование в отношении компании SNC-Lavalin, которая вероятно была замешана в коррупционных скандалах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Непросто складываются отношения Канады и США. В 2018 году Вашингтон объявил о введении высоких пошлин на сталь и алюминий из Канады. В свою очередь, Трюдо отреагировал ответными мерами против американских товаров.

Летом того же года по завершению саммита G7 в Квебеке Трамп назвал поведение канадского премьера «слабым и нечестным». Впоследствии президент США и вовсе отказал Трюдо в личной встрече на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом Дональд Трамп первым поздравил канадского премьера с результатами выборов, хотя их отношения нельзя назвать дружескими.

В то же время правительству Трюдо удалось добиться относительного роста экономики. Увеличение ВВП в последние годы составило около 3%, что является хорошим показателем для развитой страны на фоне мирового сокращения экономики.

Одновременно снизился уровень безработицы, улучшился инвестиционный климат, особенно в области IT-технологий. Это повлияло на увеличение численности мигрантов (около 300-350 тыс. в год), значительная часть из которых является высококвалифицированными работниками. Приток такой рабочей силы дал возможность правительству планировать увеличение количества мигрантов до 1 млн. в следующие несколько лет.

Текущие парламентские выборы Трюдо сделал фактическим референдумом о доверии. Ставки были высоки и риски также большими. Результат оказался средним.

Либеральная партия получила 157 мест в Палате общин, раньше имела 184, и тем самым хоть и стала победителем, но большинство потеряла. Главная оппозиционная Консервативная партия имеет 121 мандат, увеличив представительство на 23 места. Новая демократическая партия (НДП) довольствуется 25 мандатами, потеряв 17, сепаратистский «Квебекский блок» выступил достаточно успешно и теперь имеет 32 места (увеличение на 22). Успеха добились зеленые — 3 места (плюс 1).

В канадской парламентской традиции партия, получившая относительное большинство не образует формальной коалиции, хотя это не запрещено. Формируется правительство меньшинства, которое по тем или иным вопросам достигает ситуативного большинства, договорившись с другими, часто оппозиционными партиями.

Хотя в Канаде правление правительства меньшинства не является чем-то особенным, но такие кабинеты обычно не функционируют до срочных выборов. Они проводятся каждые четыре года. Так что у Джастина Трюдо довольно большие проблемы и решение их будет в значительной степени зависеть от складывающейся внутренней и международной обстановки.

Интересно, что в ходе предвыборной кампании самые острые дискуссии были по внутренним вопросам, внешняя политика отошла на второй план. Наверное это связано с тем, что здесь между канадскими партиями нет больших разногласий.

В Канаде многочисленная и влиятельная украинская диаспора. Она и потомки первых украинских мигрантов составляет более 3,5% населения. В своем большинстве она активно выступает в поддержку своей исторической родины. Характерно, что потомки мигрантов первой и второй волны в своем большинстве по-украински не говорят, но соблюдают обряды и традиции. В этом нам пришлось убедиться на встречах в канадском парламенте, где всегда есть, пусть и неформальная украинская межпартийная группа.

Еще со времен предыдущего правительства Харпера, Канада последовательно придерживается санкционного режима в отношении России и предоставила за пять лет помощь Украине более чем на 800 млн. долларов.

Канадские специалисты помогают в реформировании украинской армии, приближения ее к стандартам НАТО. С 2015 года действует программа обучения украинских военных UNIFIER, по которой было обучено более 11 тыс. военнослужащих. При этом Консервативная партия настаивает на увеличении, в частности, военно-технической помощи Украине, поставки летального вооружения.

Канада категорически выступает против возвращения России в G7, что вызывает в Москве большое раздражение.

Правительство Трюдо подписало двухстороннее Соглашение о зоне свободной торговли, по которому Канада отменила пошлины на 99,9% украинского импорта, и он увеличился в три раза. Со своей стороны, Украина отменила 86% пошлин на импорт из Канады.

Исходя из этого и настроений практически всех политических партий Канады, сотрудничество с Украиной будет и дальше развиваться и даже расширяться. В том числе и военно-техническое.

С Россией у Канады проблем гораздо больше. В первую очередь, это относится к противоречиям в Арктике. Москва претендует на большую часть морских просторов Северного Ледовитого океана, но Канада с этим категорически не согласна. В ответ на наращивание российского военного присутствия в Арктике Канада также увеличивает свой ледокольный и другой флот для постоянного контроля Северо-Западного прохода в Тихий океан.

Если учесть, что Канада практически не торгует с Россией, то отношения двух стран находятся практически на нуле. Не добавляет тепла и серьезная поддержка Украины, что в России воспринимают как вызов.