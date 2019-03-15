Канада ввела новые санкции в отношении России

МИД Канады сообщил о введении санкций против 114 россиян и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе и Крыма.
«В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма», — говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что санкции вводятся министром иностранных дел Христей Фриланд в соответствии с законом о специальных экономических мерах в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года.
Оттава ввела санкции в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина, замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, главы ВТБ Андрея Костина, полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова, бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина, директора Росгвардии Виктора Золотова, заместителя руководителя Погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева.
Под санкции попали компании «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Силовые машины», «Стройгазмонтаж», а также еще десять российских предприятий.