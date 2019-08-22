Канада против возвращения России в G8

Канада против возвращения России в G8, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США и поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявил, что необходимо узнать, что думают остальные члены G7.
Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских общин — один из стран, наиболее активно поддерживающих позицию Киева на международной арене.
| 2019-08-22T22:16:49+00:00 22 августа 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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