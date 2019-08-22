Канада против возвращения России в G8

Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США и поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявил, что необходимо узнать, что думают остальные члены G7.

Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских общин — один из стран, наиболее активно поддерживающих позицию Киева на международной арене. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Россия считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления G8.