Канада будет поставлять оружие Украине

Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто.

По его словам, решение принято с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой «представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву». «В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером», — подчеркнул Трюдо.

| 2019-07-03T10:31:17+00:00 3 июля 2019, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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