Канада будет поставлять оружие Украине

Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто.

По его словам, решение принято с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой «представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву». «В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером», — подчеркнул Трюдо.