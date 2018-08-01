«Камп Ноу» был целью террористов

Испанские следователи выяснили, что террористическая ячейка, стоящая за терактами в Испании в августе 2017 года, изначально планировала атаковать стадион «Камп Ноу» в Барселоне во время проведения там футбольного матча, сообщает в среду издание Periodico.

Как пишет издание, следствие пришло к такому выводу, проанализировав мобильный телефон Мохаммеда Хичами, ликвидированного полицией после теракта в Камбрильсе. В телефоне террориста следователи обнаружили десяток запросов в поисковике по теме «Камп Ноу», все они были сделаны за неделю до атак. При этом пользователя телефона интересовали все детали, связанные со стадионом — фотографии, расписание игр, расположение входов. Один из продавцов фирменного магазина клуба «Барселона» также сообщила, что за несколько дней до терактов по меньшей мере два представителя ячейки, покупали продукцию с символикой команды.

Семнадцатого августа 2017 года Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ.Следователям удалось выяснить, что атака планировалась на 20 августа во время проведения на стадионе матча между командами футбольных клубов «Барселона» и «Реал Бетис».