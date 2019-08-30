Камбоджа заверила США, что не передавала в аренду Китаю свою военно-морскую базу

Камбоджийские военные заверили своих американских коллег, что Пномпень не передавал в аренду Пекину свою военно-морскую базу Реам в Сиамском заливе. Эта тема, как сообщила в пятницу газета Khmer Times, обсуждалась на полях только что завершившейся в столице Таиланда Бангкоке конференции начальников штабов вооруженных сил стран Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.

По данным издания, заместитель главкома королевских вооруженных сил Камбоджи генерал Ит Сарат на встрече с главой командования ВМС США в Индо-Tихоокеанском регионе адмиралом Филом Дэвидсоном опроверг утверждения СМИ о наличии тайного соглашения, по которому Пномпень предоставил Пекину базу Реам для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Генерал подчеркнул, что королевство не допустит иностранного военного присутствия на своей территории, поскольку это противоречит конституции Камбоджи.

В прошлом месяце американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников сообщила, что Камбоджа заключила конфиденциальное соглашение с КНР, по которому передала Пекину на 30 лет в безраздельное пользование базу Реам с автоматическим продлением соглашения на каждые последующие 10 лет. Договоренности, как утверждало издание, были документально оформлены минувшей весной и позволяют НОАК использовать базу для размещения войск, хранения вооружений и захода военных кораблей.

По мнению источников The Wall Street Journal, реализация этого соглашения позволит Пекину получить первый военно-морской форпост в Южно-Китайском море и даст ему возможность более активно отстаивать свои территориальные претензии в этой акватории.