Калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

В калмыцкой столице Элисте прошел согласованный митинг с требованием отставки с поста руководителя городской администрации экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает агентство «ФедералПресс».

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.

Кроме того, митингующие заявили о необходимости возврата прямых выборов главы Элисты.

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.

| 2019-11-17T23:15:08+00:00 18 ноября 2019, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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