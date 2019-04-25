Календарь Гран-при Азербайджана

Определился календарь Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 26-28 апреля в Баку.

Расписание выглядит следующим образом:

26 апреля

12:55 – 14:30: Первая сессия свободных заездов

16:55 – 18:30: Вторая сессия свободных заездов

27 апреля

13:55 – 15:00: Третья сессия свободных заездов

16:50 – Квалификация

28 апреля

16:00 – Гонка

Напомним, что в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон («Мерседес»), у которого 68 очков. Далее идут Валттери Боттас («Мерседес») – 62 очка и Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 39 очков.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (130 очков), опережающий «Феррари» (73) и «Ред Булл» (52).