«Калашников» предоставит беспилотники ZALA для поиска пропавших людей

Беспилотники компании ZALA AERO, входящей в группу «Калашников», будут участвовать в поисково-спасательных работах организации «Лиза Алерт», сообщается на сайте «Калашников Media».

«ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников») предоставит поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» БВС ZALA 421-08LA, а также будет задействовать в поисково-спасательных работах летные отряды компании в 60 регионах России», — говорится на сайте компании.

Беспилотники ZALA 421-08LA будут использоваться самими поисковиками, прошедшими необходимое обучение. Аппарат способен находиться в воздухе 1,5 часа, протяженность его полета — 100 км, а дальность связи с наземной станцией — 20 км.

Кроме того, как отмечает компания, летные отряды ZALA AERO, задействованные в воздушном мониторинге инфраструктуры нефтегазовых компаний в 60 регионах страны, на постоянной основе будут оказывать помощь отряду.