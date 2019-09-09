«Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн «Калашников» может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля «Орел» в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.

«Нам необходимо для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля «Орел» над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю в случае развития нештатной ситуации. Не исключаю, что концерн «Калашников» представит свои предожения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа», — сказал Рогозин в понедельник журналистам по итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.