Каков в Азербайджане индекс потребительского доверия?

В последнее время в мире широко используются многочисленные индексы, позволяющие изучить состояние и динамику различных экономических процессов. Так, индекс потребительского доверия складывается из таких показателей, как оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровень финансового благополучия и готовность населения тратить деньги. Он считается опережающим индикатором делового цикла, и используется для прогнозирования общего состояния экономики.

Согласно исследованию The Conference Board и Nielsen в соседней России индекс потребительского доверия достиг исторического минимума. Российские покупатели не испытывают оптимизма насчет состояния экономики. Одновременно стало расти число необеспеченных кредитов, что специалисты объясняют тем, что россияне устали вести аскетический образ жизни.

А как с потребительским доверием обстоят дела в нашей стране?

Экономист Натиг Джафарли рассказал # о том, что в Азербайджане, к сожалению, такие индексы независимыми структурами не вычисляются, и доверительного отношения к ним нет.

«Во многих других странах такие расчеты осуществляют не только госорганы, но и альтернативные источники. Например, в России это делает Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Левада Центр и т.д. Что касается Азербайджана, то у нас есть только общие экономические показатели, и если совместить и сравнить их, то вырисовывается определенная картина», –отметил он.

По мнению экономиста, в России дела обстоят не так уж пессимистично.

«Банки устояли после санкционного периода. Учетная ставка российского Центробанка снизилась. Процентные ставки по кредитам за последнее время стали заметно ниже. Это связано с тем, что рубль не теряет позиций и более стабилен, чем в 2015-2016 годах. Уровень кредитования в этой стране очень сильно вырос. Это косвенно доказывает, что вырос уровень потребительского доверия. Если растут размеры кредитования, потребление, значит, растут и экономические показатели в стране. Это говорит о том, что граждане больше уверены в будущем». В Азербайджане, как говорит Н.Джафарли, на сегодняшний день, после двух девальваций и лихорадочного периода в банковском секторе, с кредитами дела пока обстоят не очень хорошо. Но определенная стабилизация все же наблюдается.

«После указа президента «О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц», банки получили свою долю, и показатели в кредитном сегменте улучшились, но объемы кредитования пока не растут. Не сильно растет и потребление, хотя есть динамика в сторону роста. Так, тот факт, что импорт в страну за последние годы вырос, говорит о росте потребления. Но пока мы не достигли додевальвационного уровня. Взять, допустим, продажу автомобилей. В 2013году было продано 89 тысяч машин, а в прошлом году почти в пять раз меньше»,–подчеркнул Н.Джафарли.

По мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, индекс потребительского доверия в стране не так уж высок, ведь люди не знают, чего ждать от завтрашнего дня. Что касается невозвратных кредитов, то, как сказал собеседник #, причиной невозврата могут быть грабительские проценты.

«Банки выдают кредиты под 25-30% годовых — это очень высокие цифры, даже если человек работает и неплохо зарабатывает. А если он лишится работы или случится что-то, что потребует незапланированных расходов, то вернуть кредит для него будет крайне проблематично. Центробанк рекомендует давать кредиты не более, чем под 15% годовых, однако все остается по-прежнему»,–считает он.

В свою очередь, экономист Фуад Ализаде заявил # о том, что индекс потребительского доверия в Азербайджане находится на высоком уровне. Причин тому несколько–рост зарплат по стране, экономическая стабильность, интерес иностранных инвесторов и т.д. Что касается невозвратных кредитов, то, по его словам, благодаря действиям президента страны этот вопрос решен. Сейчас, как отмечает Ф.Ализаде, банки подходят к выдаче кредитов с большей ответственностью, и наблюдается рост объемов кредитования.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что индекс потребительского доверия в нашей стране, в отличие от России, растет.

«Нельзя сказать, что наблюдается значительный рост, но в целом имеет место положительная динамика по сравнению с прошлыми годами. Это обусловлено правильной политикой государства. И все же после двух девальваций у населения есть определенные опасения, потому многие отслеживают колебания курса доллара и маната. К тому же стоимость нефти на мировом рынке постоянно меняется, а ведь благосостояние нашей страны во многом зависит от черного золота»,–сказал он #.

Объем невозвратных кредитов в Азербайджане, по словам эксперта, составляет порядка 11-13%. Это немаленькая цифра, но меры, предпринятые государством, повысили доверие к системе кредитования, говорит он.

«Некоторые банки обещают физическим и юридическим лицам оформить за 15 минут кредит на 15 тысяч манатов. Но сейчас граждане более осторожно подходят к тому, чтобы брать кредиты, а банки более осторожны в их выдаче. Благодаря этому проблем с невозвратными кредитами стало намного меньше. Чтобы повысить объемы кредитования, необходимо, чтобы банки снизили процентные ставки»,–сказал Н.Агаев.

Эксперт отметил также то, что у коммерческих банков накопились деньги, которые им некуда вкладывать. А ведь имеющиеся суммы необходимо пускать в оборот, во что-то инвестировать. «Строительный и медицинский рынки перенасыщены. Остаются туристический сектор, промышленное производство, а также сельское хозяйство. Но риски, существующие в сельском хозяйстве,–говорит Н.Агаев, — отпугивают банки, а для промышленного производства нужны рынки сбыта».