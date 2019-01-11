Какой сценарий выберет Пашинян?..

Признаться, в эти январские дни лично меня больше всего интересуют политические процессы в Армении, особенно, детали формирования нового, «революционного правительства», т.к. именно после завершения этого болезненного процесса наконец-то мы узнаем реальные контуры карабахской политики «супернового кабинета» нашего соседа.

Но, в то же время, это вовсе не значит, что у нас слишком уж большие или же радужные надежды относительно нового кабинета Армении. Нет, я не отношу себя ни к чересчур оптимистически настроенным аналитикам, и ни к чересчур наивным представителям нашего медиа-пространства.

Все гораздо сложнее, но взвесив все «за» и «против», все-таки приходится согласиться, что число вариантов развития процесса не так уж и велико.

Думается, что существуют лишь четыре варианта проекции политических тенденций и процессов в Армении на интересующую нас карабахскую плоскость.

Первый вариант: новоизбранный премьер-министр Н.Пашинян проводит довольно жесткую политику в отношении России, но в карабахской плоскости продолжает политику своих политических предшественников – Р.Кочаряна и С.Саргсяна.

Второй вариант: Пашинян проводит жесткую политику в отношении России, но в карабахском политическом и военном театре наступает долгожданная оттепель, он начинает проводить конструктивную политику и в процессе наблюдаются позитивные сдвиги, направленные на разрешение тридцатилетнего конфликта.

Третий вариант: Политика в отношении Москвы остается почти неизменной и в карабахском процессе каких-либо заметных сдвигов не происходит.

Четвертый вариант: в отношении России сохраняются основные черты прежней политики, но в карабахской плоскости проявляются признаки конструктивизма и диалога.

В отношении каждого из этих четырех вариантов мы сможем сформировать свою собственную политику, и сердцевина этих четырех сценариев будет отличаться друг от друга лишь тем, что в одном случае центр тяжести нашей политики придется сместить в направлении Еревана, а в другом, в направлении Москвы.

И главным отличием новой политической архитектуры от прежней является то, что на этот раз тупиковых ситуаций почти не намечается – при гибкой и хорошо продуманной политике нам удастся заметно приблизить долгожданную политическую и дипломатическую победу.

Конечно, пока рано говорить о каком-то конкретном варианте, но ясно одно – у Пашиняна поле для маневров сужается. Да, ему пока в вопросе о российском газе удалось отделаться легким шоком, т.к. Кремль не стал нажимать на педали в полную мощь.

Причина ясна и довольно проста и тут дело вовсе не в «дипломатическом искусстве» Пашиняна, просто, Москва не хочет усиливать антироссийские настроения в своем форпосте и тем самым превращать Пашиняна в национального героя.

Кремль пока занимает выжидательную позицию и самое главное, газовая война продолжает оставаться надежным ресурсом в арсенале России, т.к. Москва при желании в любое время может вновь вернуться к вопросу о цене газа, поставляемого в Армению, тем более, что сторонам удалось договориться только насчет 2019 года.

К тому же, у Армении нет других газовых источников, кроме России. Да, Ереван в принципе, может обратиться и к Ирану, но тут есть два момента.

Во-первых, на фоне глубокого экономического кризиса и нарастающего прессинга санкций Тегерану вряд ли захочется играть роль нового геополитического филантропа и неизвестно, какую же цену предложат сами иранцы армянам.

Во-вторых, углубленные или же расширенные торгово-экономические отношения с Ираном могут создать для Армении довольно-таки серьезные проблемы в отношениях с Западом. Это означало бы полнейший крах некоторых ожиданий Н.Пашиняна, т.к. армянский премьер считает, что углубленные отношения с Западом до сих пор являются не использованными ресурсами Армении.

Словом, ситуация в стране «бархатной революции» продолжает оставаться, как говорится, весьма сложной и довольно запутанной.

Тот же Запад, устами помощника президента США по национальной безопасности господина Дж.Болтона в ходе визита в Ереван выразился довольно однозначно и недвусмысленно:если хотите покончить с экономическим и социальным кризисом, то решайте карабахскую проблему!..

К тому же опыт прозападных Грузии, Украины и Молдовы показывает, что Запад не намерен так просто выступать в роли финансового донора.

Да, сближение с Западом конечно, обещает некоторые преимущества — например, возможны кредиты на льготных условиях, но эти кредиты должны направляться на конкретные экономические реформы, а не на решение продовольственной проблемы страны-партнера.

Кроме того, на пути интеграции Армении с Западом есть довольно серьезное препятствие – Кремль.

Пашиняну следует всерьез задуматься над предложением господина Болтона, т.к. именно решение карабахской проблемы является тем ключом для развития Армении, который так лихорадочно ищет господин Пашинян.

Если он воспримет эту простую истину, то сразу станет свидетелем того, что даже Кремль не является таким всемогущим, каким его представляют российские политологи – да, при желании и на Россию можно найти управу, тем более, что наступивший год обещает быть для Кремля не таким уж и радужным – противостояние между Украиной и Россией уже перешла в духовно-религиозную сферу.

На днях оформился долгожданный раскол православной церкви – Украинская православная церковь отделилась от московской, и стамбульский патриарх Варфоломей уже поддержал независимость украинской церкви.

Этот процесс по значимости выше и содержательнее даже подписания Договора об Ассоциации с ЕС, его можно сравнивать разве что с объявлением государственной независимости Украины.

Поэтому истерика московских политологов не имеет предела – ведь, покойный политолог З.Бжезинский недаром постоянно писал и говорил, что без Украины имперские амбиции России бессмысленны и бессодержательны. Это может послужить наглядным уроком и для Армении – вряд ли геополитический союз с Россией обещает ей что-то хорошее даже в перспективе…

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