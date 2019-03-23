Какой миф такие и пропагандисты или нездоровая тенденция поклонников геноцида

В последнее время в нестройных рядах армии поклонников армянского мифа о «геноциде» в Османской империи, пропаганда которого позволяет им обогатить личный бюджет за счет крох (кстати, не такие уж и крохи) с барского стола армянского лобби, наблюдается нездоровая тенденция.

Все чаще за «сизифов труд» по распространению «правды о геноциде армян» берутся люди, мягко говоря, страдающие нарушениями в психике и физиологии.

# уже писало о том, что в феврале сего года американский конгрессмен Брэд Шерман в полном соответствии со смысловым значением своего имени призвал администрацию президента США Дональда Трампа прекратить блокировать законодательные инициативы Конгресса по вопросу признания «геноцида армян» (http://zerkalo.az/tsvet-nastroeniya-sinij/).

По его словам, американские конгрессмены должны голосовать по совести, когда дело касается вопроса принятия Америкой массовых преступлений Турции против христианских народов. Естественно, про «демократический» геноцид индейцев Америки Брэд Шерман скромно умолчал.

Примечательной деталью в его политической деятельности является то, что он — член совета ЛГБТ по равенству, который служит для пропаганды равенства лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Конгрессмен также активно поддерживает однополые браки. Это, конечно же, его личное дело, только вот про христианство ему, с его «голубыми» предпочтениями, лучше было бы промолчать.

И вот на авансцену вышла еще одна фигура, которая любит армян не меньше, чем лесбиянок и гомосексуалистов. А может и больше. И это не кто-нибудь, а член Конгресса, целый кандидат в президенты США на выборах 2020 года Тулси Габбард.

Прежде, чем перейти к сути статьи, немного остановимся на личности «розового» кандидата в президенты.

Тулси Габбард — член комитета Палаты представителей по иностранным делам, бывший вице-председатель Демократического национального комитета (руководящего органа Демократической партии США), первый в истории США член конгресса индуистского вероисповедания. Майор Национальной гвардии США. Ветеран Иракской войны.

Габбард поддерживает легальность абортов и является сторонницей легализации однополых браков.

Сама Тулси в интервью СМИ утверждала, что рождение в семье католика и индуистки позволило ей «проводить много времени за изучением и размышлением над «Бхагавадгитой» и наставлениями Иисуса Христа в Новом Завете». Не знаю, как в «Бхагавадгите», но в христианскую мораль и этику лесбиянство и гомосексуализм никак не вписываются. Видимо, не те книги читала Тулси Габбард.

Так вот, эта самая Габбард выступила с видеобращением, в котором прокомментировала вопросы, волнующие армянскую диаспору.

«Геноцид армян» (здесь и далее кавычки #) в Османской империи нужно обязательно признать», — решительно заявила Габбард, желая понравиться армянам и членам ЛГБТ.

Габбард затронула также и карабахский вопрос. Она отметила, что в 2017 году посетила Армению и Карабах, и в ходе визита поняла стоящие перед армянским народом вызовы и возможности.

«Армянская община здесь, в Соединенных Штатах, свыше сотни лет играет позитивную роль, и я горжусь тем, что поддерживаю эту общину и ее стремление добиться принятия справедливой резолюции по «геноциду армян», способствовать безопасности и процветанию граждан Армении и Карабаха», — подчеркнула Габбард.

По ее мнению, США должны вести политику сотрудничества, а не конфронтации с другими странами.

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, Габбард отметила, что США должны сохранить свою роль посредника в переговорном процессе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Неизвестно, как Габбард поняла вызовы и возможности, стоящие перед армянским народом, но невооруженным взглядом видно, что нетрадиционная сексуальная ориентация наложила негативный опечаток на ее политические воззрения.

Эта дама, которая горит желанием усесться в кресло главы супердержавы, не особо разбирается в дефинициях. Она не в курсе того, что нет и быть не может такого определения, как «граждане Карабаха», так как такого государства не существует в природе.

В то же время она разглагольствует о необходимости сохранения США роли посредника в переговорном процессе под эгидой МГ ОБСЕ. Однако, как вы сами понимаете, в случае, если Габбард станет президентом США, то с ее понятием о «гражданах Карабаха», об объективности говорить не придется.

И все же думается, что Габбард, следуя политтехнологиям, в свое время примененным Обамой и Трампом, лукавит. Помнится, и они в ходе президентской гонки уверяли армянскую общину США, что признают «геноцид». Армяне долго ждали, и в результате остались с носом. Не исключено, что Габбард поступит так же, если конечно ее изберут на пост президента США. Ведь, как известно, обещать – не значит жениться…