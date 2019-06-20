«Какой еще снос?» или что будет с «Гагаринским» мостом — Видео — Фото

5 июня в прессе появилась информация о том, что в Баку будет снесен мост «Джаваншира», более известный как «Гагаринский мост», соединяющий улицы Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибекова, а на его месте будет построена новая дорога.

Начнем с того, что мост был построен в 1962 году, имеет 12 пролетов, его длина 203 метра, ширина – 17 метров.

В 2008 году работавшей тогда директором департамента Yolnəqliyyatservis министерства Транспорта Азербайджанской Республики Джавид Гурбанов заявил, что в результате длительной эксплуатации, моста «Джаваншира» устарел и изношен, а также, что он построен по старым технологиям.

Тогда Дж.Гурбанов (который, кстати, сейчас является председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги») заявил, что мост нуждается в ремонте.

Однако, до 2012 года он ни разу так капитально и не ремонтировался.

9 октября 2012 года ОАО «Азерйолсервис» ведущий тогда деятельность при ныне упраздненном Министерстве транспорта объявил о начале ремонтных работ. Были проведены работы по укреплению опор и ригелей моста.

При этом на ремонтные работы было выделено несколько миллионов (по данным источника Зеркало порядка 3,7 млн) манатов.

Не прошло и 6 лет, как в СМИ стала мелькать информация о том, что мост вновь пришел в непригодное состояние и, чуть ли не завтра, развалится.

Учитывая, что по международным стандартам срок эксплуатации пролетного строения мостового сооружения автодорожного и городского типа — 50 лет, до первого ремонта 30 лет (фото-скрин), непригодное состояние, в которое пришел мост вызывает как минимум удивление, не так ли?

Однако, иногда некоторые внешние факторы, такие, как строительство рядом с сооружением, плотная загруженность моста, землетрясения, ливневые дожди и прочее могут повлиять на его состояние. Но, учитывая, что конкретно этот мост имеет важное значение для территории расположения, даже подобные факторы не должны стать причиной сноса моста.

Эксперт в сфере транспорта Гусейн Абдуллаев говорит, что строительство «Гагаринского моста» (это, кстати, по его мнению не мост, а скорее, путепровод или эстакада) преследовало единственную цель – соединить Бакинский морской грузовой порт с бакинской железнодорожной станцией Баку-Грузовая бесперебойным движением, убрать для автомобилей шлагбаум и железнодорожный переезд. «Сейчас Бакинский грузовой порт перенесли в другое место, тем самым значение моста и железной дороги под ним исчезло. К тому же он устарел, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, нужно вкладывать средства, нужна реконструкция. Сейчас под мостом проходят пешеходы, паркуются машины, есть даже штрафстоянка Дорожной полиции. А в новом проекте пешеходного перехода нет, зато есть шестиполосная односторонняя дорога на месте моста. Правда, смысл ее не совсем понятен, если она через 150 метров упирается в светофор на перекрестке улиц Узеира Гаджибейли и Кевкаб ханум Сафаралиевой. Что даст эта шестиполосная дорога городу?», — заявил эксперт в интервью 1news.az.

О том, что на месте путепровода, с множеством возможностей может дать обычная дорога думать придется долго.

Такого же мнения и автовладельцы и водители такси, живущие и работающие поблизости.

Так, водитель такси Фарид Назаров говорит, что демонтаж «Гагаринского моста» ничего хорошего горожанам не даст. «Когда едешь от проспекта Ходжалы в сторону города, широкий мост Джаваншира, имеющий 12 пролетов, практически играет роль соединяющего звена. Да, в этом направлении даже при наличии такого широкого пути бывают пробки. Однако, там есть место под мостом для разворота, где, кстати, постоянно ходит общественный транспорт, автомобили могут съехать для возвращения в обратную сторону — в направлении проспекта Гейдара Алиева. Но, дело в том, что проезжая по мосту даже в часы пик, движение не ограничивается одной, двумя, тремя полосами. Рядом, в таком случае, стоят аж шесть автомобилей. В результате сноса моста, я, как водитель с большим стажем, могу с уверенностью сказать, что пробок мы не избежим. Даже сейчас, когда мост еще есть, на альтернативных дорогах постоянная загруженность, длинные пробки. Особенно трудно в такое время года, когда на улице жарко, люди стараются не проводить много времени в дороге. Хорошо, когда у человека современный автомобиль с кондиционером. А если у него нет комфортных условий? Представьте, что человек с сердечной недостаточностью, артериальным давлением сидит по полчаса, часу в пробке. Как это отразиться на его здоровье? Усугубляется ситуация и тем, что каждый день поток людей направляется в сторону приморского парка. А это добавляет загруженность… Я считаю, что снос этого моста ничего положительно не принесет ни водителям, ни гражданам, пользующимся общественным транспортом. Думаю, что целесообразнее было бы отремонтировать мост. Это займет значительно меньше времени, чем снос моста и строительство новой дороги», — считает он (голосовое сообщение Фарида Назарова в видео).

Другой гражданин — автовладелец Азад Ибрагимов говорит, что страшно не столько то, что мост собираются сносить, а то, когда его будут сносить. «Представьте, что я, как житель Белого города каждый день езжу в направлении станции метро Академия Наук по Гагаринскому мосту. Я уже 4 года работаю без отпуска и в этом году также не собираюсь отдыхать. Если демонтаж начнется летом, мне придется тратить значительно больше времени в дороге, чтобы проехать по альтернативным путям. Но не дай бог, чтобы снос моста перенесли на начало осени. Представьте, что пока учебные заведения закрыты, мы еще как-то свободно ездим. А когда начнется учебный год, загруженность на дорогах возрастет в разы. Честно, мне сложно представить как все это будет происходить и как мы переживем весь этот период», — жалуется житель столицы.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Анар Наджафли в интервью # заявил, что мост сносить никто не собирается. «Это был представленный проект. Решения о сносе принято не было. Проект пока остался в виде предложения», — сказал он, несмотря на то, что информация была опубликована во всех ведущих СМИ страны, а официального опровержения от структуры так и не поступило.

На вопрос о том, будет ли отремонтировано сооружение в связи с износом, чиновник отметил, что такой необходимости нет. Однако, когда мы рассказали о том, что нижний вид и состояние моста оставляют желать лучшего, он заявил, что ничего не знает ни о том, ни о другом. «Никакой необходимости сносить или ремонтировать мост Джаваншира на данный момент нет. Сейчас все ОК!», — заявил он нам.

Возможно, для ГААД все и ОК, а вот что делать с тем, что рядом с мостом вырыт котлован ( к которому нашу съемочную группу, кстати, так и не подпустили сотрудники полиции, находящиеся на территории), наблюдаются прогибы, развалы, местами мост просел, видимо, никого не волнует. А, ну да, разве что СМИ и граждан, которые каждый день проезжают по мосту…

Видео: www.youtube.com/watch?v=GKJ_gaVzoX0