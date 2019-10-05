Какое решение примет Европейский суд покажет время

1 октября 2019 года Bерховный суд Азербайджана под председательством Рахиба Набизаде рассмотрел кассационную жалобу юриста Ялчина Иманова на прекращение его адвокатских полномочий. Жалоба не была удовлетворена.

Таким образом, окончательно было оформлено прекращение его адвокатской деятельности.

Отметим, что Ялчин Иманов был членом Коллегии адвокатов с 2007 года. 20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов обратился в суд с иском о прекращении его адвокатской деятельности.

Причиной иска была жалоба Пенитенциарной службы.

За комментарием мы обратились к Ялчину Иманову. «Я уже обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на решение Гянджинского апелляционного суда, который оставил в силе решения суда первой инстанции о моем исключении из Коллегии адвокатов, не дожидаясь постановления Верховного суда», — сказал # Ялчин Иманов.

С ним не согласился член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев: «Жалобу Иманова в Европейском суде на решение Гянджинского апелляционного суда никто рассматривать не будет. Это я вам заявляю как адвокат, который больше других юристов Азербайджана выиграл дел в Европейском суде. Потому, что согласно требованиям Европейского суда для рассмотрения жалобы в этом органе необходимо пройти все стадии правовой защиты в Азербайджане».

Адвокат, член Коллегии адвокатов Камандар Насибов тоже считает, что Европейский суд не будет рассматривать жалобу Ялчина Иманова. «Жалобу в Европейский суд можно подавать только после рассмотрения дела в Верховном суде страны. Ведь Ялчин Иманов не мог знать заранее, какое решение примет Верховный суд», — сказал адвокат.

Однако Ялчин Иманов уверен в своей правоте: «До сегодняшнего дня суды первой инстанции, апелляционный и Верховный суды не принимали решения в пользу адвокатов, которые по политическим мотивам исключены из Коллегии адвокатов. На основании этого я считаю, что судебные органы страны не являются эффективными средствами правовой защиты в государственном органе.

Доказательством моих слов является решение Верховного суда от 1 октября 2019 года. Верховный суд вовсе не разбирал обстоятельства моего дела, а лишь выполнял политический заказ, что подтверждает мои высказывания.

Поэтому я считаю нарушенным мое право на эффективную защиту и на основании этого обратился с жалобой в Европейский суд. Уверен, что Европейский суд примет мою жалобу на рассмотрение», — заявил # Ялчин Иманов.