Каким домам пора под снос?

В Баку в последнее время сносят большое количество старых домов, чтобы возвести на их месте новые. Для одних жильцов таких строений это хорошая новость, ведь они получают возможность улучшить свои жилищные условия, для других – трагедия, так как на выданные им деньги они могут приобрести только скромное жилье на отшибе. Причем иногда сносят еще довольно прочные дома, а другие, более ветхие, рушатся, и жильцы остаются фактически на улице. Только за последние дни произошло обрушение двух жилых домов.

По мнению ряда экспертов, в Баку 1/3 жилья не соответствует правилам градостроительства. Часть домов уже отжили свое, а часть не соответствует программе градостроительства. Так какие дома должны идти под снос в первую очередь?

Одно время активно муссировался вопрос сноса «хрущевок» и на этой волне их стали активно сносить. Однако затем процесс приостановили. Сейчас периодически всплывает вопрос о том, что панельные бетонные дома необходимо сносить, но, по словам председателя объединения архитекторов Эльбая Гасымзаде для этого нет никаких оснований. Он сообщил в интервью «Xəzər Xəbər», что отношение к домам, построенным из бетонных панелей, довольно пессимистичное, однако этот подход неверный.

«Лет 50-60 назад большая часть населения жила в подвалах и коммунальных квартирах. Для решения этой проблемы было необходимо быстро построить дома из бюджетного материала, так и появились дома из бетонных панелей». Э.Гасымзаде сказал, что большинство домов в микрорайонах построены из бетонных панелей. Часть этих панелей производилась в 1960-х годах на местных заводах, другая часть завозилась из Франции. Он отметил, что на данный момент нет никаких оснований для сноса этих домов. Однако, со временем, возможно, что их снесут и на месте построят современные здания.

Как заявил «Зеркало» руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, решать нужно сносить какие-то здания или нет, должно в первую очередь министерство по чрезвычайным ситуациям. Должны производиться осмотры старых домов, чтобы понять, пригодны они к проживанию или нет, составляться соответствующий акт. Если они небезопасны для жизни, жильцов надо выселять из них как можно быстрее.

«Говоря о сносе старых зданий, мы же можем только предполагать дальнейшее развитие событий. Конечно, если дома устарели и функционально не отвечают требованиям современного времени, рано или поздно они будут снесены. Это касается в первую очередь, «хрущевок», домов французского и итальянского проектов. При желании снести те же «хрущевки» все до единой в течение непродолжительного времени не составит труда. Так в Москве это сделали за три года. Но в первую очередь нужно сносить двухэтажные дома 30-ых годов, у которых основание из деревянных реек. Таких домов в столице немало, в частности на НЗС, в Ахмедлы»,– отметил он.

Что касается «американок», которых в городе тоже достаточно, то их в свое время строили для рабочих нефтяной промышленности. Сами эти одноэтажные дома пока довольно крепкие, но, как говорит Н.Ибрагимов, надо понимать, что город уже растет не вширь, а вверх. Все меньше становится земли на душу населения, потому многие одно и двухэтажные дома будут сносить, а на их месте воздвигать высотки. По поводу того, могут ли люди того или иного района точно узнать, будут ли сносить их дома или нет, эксперт заявил, что сделать это довольно проблематично. Об этом могут знать только в исполнительной власти города.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что сначала надо ликвидировать ветхие строения, которых в столице по-прежнему очень много, в частности на Кубинке и Папанина. «Необходимо сперва снести все такие дома в черте города и на их месте построить многоэтажки, но не выше 12 этажа, ведь не стоит забывать, что мы живем в сейсмической зоне. Нужно решить проблему «хрущевок», одно и двухэтажных старых домов. И надо доводить работу до конца, а то у нас начинают проект, а потом приостанавливают его, снеся лишь небольшую часть из запланированного. Что касается остальных бетонных панельных домов, то до них очередь дойдет еще не скоро, да и необходимости в их сносе пока нет. На то чтобы их в свое время построить ушло немало лет. Срок их эксплуатации еще не закончился, хотя коммуникации, конечно, нуждаются в замене. В них необходимо поменять кабели, обработать их поверхность так, чтобы они лучше сохраняли тепло»,– сказал он.

По словам эксперта, старое жилье старому жилью рознь. Скажем, сталинские дома пока крепкие, находятся в нормальном состоянии, и пользуются спросом на рынке вторичного жилья из-за высоких потолков и толстых стен. «Сносить старые здания надо постепенно, начав с тех, которые признаны аварийными. Если рухнет аварийное здание, в котором есть жильцы, то это на ответственности государства. А если что-то случится с обычным зданием, то жильцы получат страховку, если, конечно, страховали свое жилье. Сумма страховки невелика – 50 манатов в год».

Эксперт отметил, что снос и застройку стоило бы осуществлять не как сейчас, а сначала строить жилой комплекс в радиусе одного километра от дома, который подлежит сносу.

«Надо,– говорит Н.Агаев,– селить туда жильцов старого дома, а затем сносить его и строить новый. Сейчас же людям либо дают компенсацию, которой не всегда хватает на покупку квартиры в том же или близлежащем районе столицы. Те, же, кто ждут строительства дома, вынуждены пару лет жить на съемных квартирах, вследствие чего растет аренда жилья».

Большую роль в этом вопросе играет финансирование, государство и частный сектор должны работать в партнерстве, уверен Н.Агаев.

«Государство будет делать коммуникации, а частники строить, и они заинтересованы в этом. Надо начинать масштабную стройку, тогда увеличится годовой валовой продукт, поступления в бюджет. Но не стоит забывать, что при строительстве нужно будет много стройматериалов, радиаторы, раковины, унитазы и т.д. Важно начать производство всего этого у нас, а не покупать за границей». Реконструкция старых зданий, за исключением тех, что представляют историческую ценность, не имеет, по словам эксперта, смысла, ведь через 15-20 лет «хрущевки» точно надо будет сносить, а другие панельные дома лет через 25.