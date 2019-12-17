«Какая знакомая мелодия»: бакинец дал новое звучание культовой песне EMIN`a

Сегодня в Сети был представлен новый проект молодого азербайджанского певца Сабира Ахмедова — клип на известную композицию народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) — «STILL», сообщает #.

Благодаря авторской аранжировке Сабира в ритме «семь восьмых» и написанному им же тексту одного куплета и припева на русском языке, песня получила совершенно иное, новое оригинальное звучание.

Напомним, что STILL является заглавным треком первого, одноименного альбома EMIN`a, вышедшего в 2006 году. Слова и музыку артист сочинил сам: в одночасье песня побила все рекорды в сердцах многочисленных фанатов. Многие называют эту песню культовой, считая, что именно с нее начался отсчет в творческой карьере Эмина Агаларова.

Клип Сабира Ахмедова, снятый в шутливой, гротескной даже манере, примечателен помимо хорошей актерской и операторской работы тем, что в одной из ролей снялся сам EMIN. И хотя по сценарию народный артист задействован в клипе эпизодически, фактически это одна из главных ролей в клипе.

В самом начале клипа закадрово звучит песня STILL в исполнении EMIN’a, которую Сабир по сценарию должен исполнить на банкете в ресторане Shore House, куда он направляется со своими музыкантами. В разгар торжества к ресторану на мотоцикле подъезжает EMIN, и, прислушиваясь к доносящимся из ресторана нотам, произносит фразу:

«Какая знакомая мелодия».

Однако не будем раскрывать все детали, дабы не лишать поклонников удовольствия от просмотра клипа. Отметим только, что EMIN впервые принял участие в съёмках клипа другого исполнителя.

Сабир Ахмедов отзывается о своей новой работе:

— Это была непростая задача — создать кавер на легендарную композицию «STILL». Идея родилась с подачи Эмина, который трепетно относится к азербайджанской музыке, очень любит ее. Мы решили придать одной из его самых известных и любимых поклонниками песне национальный колорит, записав ее в ритме «семь восьмых». Абсолютно всё — от аранжировки, русского текста и сценария я придумал сам и постарался придать всему этому шутливый, ненавязчивый оттенок. Это даже не столько кавер в привычном понимании — это «STİLL» на бакинский манер. И я очень надеюсь — не хочу загадывать и заранее раскрывать все карты, что проект этот получит продолжение в ближайшее время.

Посмотреть клип можно здесь: