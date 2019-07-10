Какая война идет в Грузии?…

Пока трудно прогнозировать, чем же закончится нынешняя политическая напряженность в Грузии, но ясно одно: грузинским «мечтателям» с каждым годом труднее удержаться у власти.

Во время последних президентских выборов команда Иванишвили пошла почти на открытый подкуп избирателей, обещав, что погасит кредитные долги подавляющей части населения.

Признаться, мы не в курсе, сдержал ли свое слово пока что единственный миллиардер Грузии и «серый кардинал» правящей партии господин Иванишвили? Если, нет, тогда уж 100% в негативы правящей партии прибавится еще и этот фактор.

Но пока основная масса местных и зарубежных политических наблюдателей склоняется к тому, что, в любом случае, очередной «революции роз» не будет, так как, по их мнению, приняв первые два требования оппозиции, особенно, требование о проведении уже следующих парламентских выборов исключительно по пропорциональной системе, Б.Иванишвили все же смог существенно снизить вероятность очередной революции…

Спорить не будем, но все-таки приходится констатировать, что политические волнения и по сей день продолжаются, протестные страсти не утихают, почти каждый день проводятся митинги с требованием отставки министра внутренних дел. И тут возникает резонный вопрос: а почему, собственно говоря, Иванишвили не жертвует вторым членом своей команды – Георгием Гахарией?..

К сожалению, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Да, можно сказать, что, жертвуя членами своей команды правящая партия исчерпывает лимит кадровых ресурсов – ведь, ее кадровый потенциал также ограничен.

Во-вторых, если «серый кардинал» все же решится пожертвовать и министром внутренних дел, то существенным образом ослабит иммунитет своей партии – в следующий раз уже новый министр, прежде чем оказать давление на митингующих, сто раз взвесит все «за» и «против» …

В-третьих, за грузинскими событиями постепенно прослеживается явный геополитический след: Россия продолжает принимать против Грузии санкции и ограничения – уже фактически остановлены денежные переводы между двумя странами, Кремль полностью заморозил поток туристов в Грузию, вводятся запреты против грузинских товаров и т.д.

В чем же дело, собственно говоря? Дело в том, что усилиями Тбилиси и Киева Черное море постепенно переходит под контроль НАТО и сил США. Российские аналитики жалуются, что их страна уже теряет Черное и Северное моря.

Надо сказать, что США намерены добиться максимального дистанцирования Грузии, Молдовы и Украины от России. В настоящее время Государственный Департамент США работает над грандиозным проектом и называется он, образно говоря, «Уменьшение российского влияния в постсоветском пространстве».

Уже в 2020 году США собираются потратить на эти цели около $660 миллионов. На этот раз размах геополитического противостояния весьма широк: Вашингтон намерен добиться полной экономической, военной, политической и энергетической, даже информационной независимости названных стран от России.

Надо сказать, что процесс пошел, т.к. «гуамовская тройка» – Украина, Грузия и Молдова постепенно выходят из-под сферы российского влияния. Например, Молдова сегодня 70% экспорта отправляет в ЕС и только 16% в Россию.

То, что протесты в Грузии находят дорогу даже на отдельные телеканалы, уже говорит о том, что мы фактически являемся свидетелями второй российско-грузинской войны, на этот раз уже гибридной. В Москве понимают, что за Черным морем последует и Азовское, и тогда Россия будет зажата со всех сторон натовскими военно-морскими силами.

Есть вероятность, что в этой войне жертвой будет уже не только министр внутренних дел Г.Гахария, но вся команда Б.Иванишвили, которая не оправдала надежды ни Грузии, ни самих грузин: да, им не удалось не только восстановить заводы и фабрики советских времен, но и наладить нормальные отношения с Россией, мало того, теперешний президент страны, которая стала президентом благодаря «грузинским мечтателям», в анти-российской риторике не уступает представителям команды М.Сакаашвили, продолжая оставаться ярым западником, даже француженкой…

Поэтому еще слишком рано расставлять окончательные точки над грузинскими событиями – политическое недовольство только-только усиливается и еще неизвестно, в какую сторону повернется маятник политических страстей?

Ясно одно: за этими событиями стоят вполне реальные геополитические амбиции, возможно, война за Южный Кавказ и Черноморский бассейн, о которой в свое время так много любили размышлять политические аналитики и политологи, уже фактически началась – это уже не противостояние «мечтателей» и националистов, а противоборство Запада и России…