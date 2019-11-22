Какая реформа нужна Ирану?

Конечно, не могли не обратить внимания на себя последние политические волнения в соседнем Иране.

Не только география акций протестов, но их численное – математическое содержание — уже сами говорят за себя и неслучайно, что не только простые политические аналитики, даже политики крупных держав сразу начали строить разные версии в этом контексте, например, государственный секретарь США М.Помпео немедленно заявил, что президент Д.Трамп готов встречаться со своим иранским коллегой.

Но не менее «оригинальным» стал ответ иранского правительства на предложение государственного секретаря М.Помпео: пусть США подумают о собственных бездомных или бедных гражданах!..

С победы известной исламской революции прошло чуть больше сорока лет и за эти годы в Иране несколько раз сменялись власти, приходили -уходили к власти «реформаторы» и консерваторы, но приоритеты иранского режима не менялись: в регионе быть во всем против Израиля, а в более глобальном масштабе, против США…

Но сразу напрашивается резонный вопрос: что выиграли от этого простые иранские граждане? Думается, что они сами лучше всех отвечали и теперь отвечают на этот вопрос; буквально полтора — два года тому назад, когда в Иране начались очередные политические волнения, люди вышли на улицы с лозунгами, что их не Палестина, а собственные проблемы интересуют…

Без преувеличения можно сказать, что за все эти годы иранский режим проводил одну и ту же политику, потому что разделение политического лагеря нашего южного соседа на реформаторов и консерваторов кроме условности ничего из себя не представляет, т.к. иранский электорат выбирает себе президента из числа кандидатов, которых предварительно избирает духовенство страны.

Поэтому, когда говорят и пишут о реформаторе президенте Х.Роухани, у нас сразу же возникают вопросы: собственно, что же намеревается реформировать иранский президент?..

Внешняя, региональная политика та же, неприкосновенными остаются основные, базисные принципы политической системы страны, неизменным остается отношение к другим этническим составляющим иранского общества, врагами Ирана остаются Израиль и США, региональными задачами теократического режима остается расширение границ шиитской идеологии…

Вы не поверите, даже теперь, когда Иран находится под санкциями США, все равно, страна не отказывается от своих внешнеполитических и идеологических целей. Спрашивается, неужели все это в интересах иранского общества? Неужели после того, как все мусульмане станут шиитами и в регионе не будет такого государства, как Израиль, мусульмане станут счастливыми – сытыми, образованными и развитыми?..

Видите ли, геополитика — вещь довольно сложная: мы не упрощаем региональную политику Израиля и США, и тут, конечно, есть весьма спорные моменты. Но политика Иерусалима и Вашингтона в большей степени это адекватная реакция на политику Тегерана; уверены, что если Иран откажется от своих «региональных приоритетов», политика Израиля и США в отношении Ирана сразу же изменится.

Что самое интересное и даже удивительное? От «исламского солидаризма» Ирана нет покоя и другим исламским государствам региона. У мусульманского арабского мира довольно натянутые и напряженные отношения с Тегераном, потому что иранские аятоллы одержимы идеей превратить всех мусульман мира в шиитов, и уже при непосредственной поддержке Ирана в некоторых мусульманских странах не стихают религиозные войны, противостояния и междоусобицы.

Возможно, при других обстоятельствах даже ядерная программа Тегерана не вызвала бы такую реакцию у Вашингтона и Иерусалима. Все опасаются в первую очередь того, что именно настоящий иранский режим получит ядерное оружие, и то, только потому что, еще не получив ядерное оружие, аятоллы уже называют свою первую цель: Израиль.

Поэтому без преувеличения можно сказать, что все проблемы, переживаемые в настоящее время Ираном, в первую очередь, есть проблемы иранского теократического режима – не будь этого режима, не будет и сегодняшних проблем.

Но проблему с режимом должны решать не какие-то другие государства, а иранское общество, по возможности, мирными акциями, демократическими выборами, т.к. теперешнюю иранскую избирательную систему язык не поворачивается назвать демократической, как уже заметили чуть выше, все кандидаты в президенты проходят через «политические фильтры» религиозного духовенства, которое признает и теоретически допускает только такие «реформы», которые не затрагивали бы основ теократического режима…