Какая ныне Россия, такой и Высоцкий

Если, путь пpоpубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жаpком бою испытал, что почем,

-Значит, нужные книги ты в детстве читал

Владимир Высоцкий «Баллада о борьбе»

В субботу, в Москве прошла несанкционированная акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человек. Но речь сейчас пойдет не о количестве вышедших, а о количестве не пришедших, об армии наблюдавших со стороны за тем, как происходило жестокое и показательное избиение. Причем, били не только участников акции протеста, но и случайных прохожих, проезжавших мимо велосипедистов. Не скажу, что били своих, но чтобы чужие боялись — это да.

При этом, и к своим отношение было трагикомичное. В интернете набирает популярность видеозапись с женщиной, которая говорит о задержании своего мужа на митинге оппозиции, при этом постоянно повторяя, что она — член партии «Единая Россия», демонстрируя при этом удостоверение. «Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто. Я член партии «Единая Россия». Позовите главного», — говорит журналистам женщина, представляясь Натальей Валерьевной. Она добавляет, что мужа «заломали и побили».

«Что тут вообще творится такое? Я член «Единой России». В чем мы виноваты? Нас не пустили в метро. Я хочу забрать мужа домой! Я знаю, чем это заканчивается в эти дни», — говорит женщина. Ну, как бы не одна она знает, чем все это могло бы закончится. Подозреваю, что она имеет ввиду, что россияне, увидев кадры жесточайшего избиения митинговавших, большинство из которых это юноши и девушки, массово возмутятся и выйдут на акции протеста. Только вот это – наивное и ошибочное предположение.

Потому, что слишком велики страх и безразличие, царящие в России. Пожалуй, наиболее точно описал происходившее в субботу в российской столице некогда российский, а ныне украинский журналист и блоггер Айдер Муждабаев. «Москва сегодня, и это, увы, действительно – «вся Россия в одном фото». На каждого стоящего/прохожего гражданского — примерно 5 ментов. На каждого, кого винтят вообще ни за что менты, -примерно 5 человек, снимающих избиения на телефоны. Бьют порой жестоко, по коленям, по голени, душат дубинками, бьют головой об асфальт. Не сомневаюсь, что это и сотрясения, и наверняка переломанные ноги/руки. Задерживаемые кричат, им больно, 5 человек в форме входят в раж, 5 человек молча снимают их муки. Я думаю, единственный вывод, который может сделать из такого протеста Путин, — это задуматься не только о возвращении смертной казни, но и о публичных пытках и казнях. Зрители с телефонами соберутся и будут их наблюдать, снимать»,- написал он.

И это правда. Правда состоит и в том, что нет никакого массового возмущения тем, как все случившееся прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели. Мэр российской столицы сказал, что акции устроили «не для блага людей», а ради «чьих-то политических, узкокорыстных целей». О том, каковы его бескорыстные цели, Собянин говорить не стал.. Он, видимо, мало того, что альтруист, так еще и скромный донельзя.

Потому и не было с его стороны, полагаю, осуждения жестокости по отношению к вышедшим на акцию протеста. Причем, вот ведь еще одна насмешка судьбы, задержанием протестующих в центре Москвы руководил экс-полковник украинского «Беркута» Сергей Кусюк. По крайней мере, об этом сообщает МБХ Медиа в Twitter. Да и фото прилагаются. Я же напомню, что Сергей Кусюк принимал участие в силовом разгоне активистов во время Революции Достоинства. Генпрокуратура Украины обвиняет его в убийствах и жестоких методах разгона людей на Майдане Незалежности и Банковой. Он был объявлен в розыск в Украине. Позже появилась информация, что он вместе с донецкими «беркутовцами» выехал в оккупированный Россией Крым. Теперь вот, он и иные «беркутовцы» объявились в Москве, участвуя в том, что умеют и любят — в жестоком разгоне митингующих.

И все же не к Собянину и Кусюку стоит предъявлять вопросы морально-этического характера. С ними как раз все понятно, ничего иного тут и быть не могло. А вот российские деятели культуры и искусства, интеллигенция этой страны, мягко говоря, разочаровали. Они не просто промолчали, а одобрили, в своем большинстве, действия власти. И, что самое омерзительное во всей этой истории, в стройных рядах одобряющих в первой шеренге шествовал Никита Высоцкий. Да, это сын блестящего автора и композитора, на песнях и принципах которого выросло не одно поколение, директор Государственного музея Владимира Высоцкого.

«Эти люди сознательно выводят москвичей на столкновение с ОМОН, явно гордясь: вчера арестовали 500 человек, а сегодня — уже 1000…Я хочу обратиться ко всем москвичам: не ходите на эти призывы, не будьте массовкой для картинки на телеэкране, ради которой все эти акции, собственно, и устраиваются», — утверждает Никита Владимирович. И это тоже, в какой-то мере, логичное заявление. Круг замкнулся. Какая ныне Россия, такой ныне и Высоцкий. И вопрос о том, нужные ли книги читал Никита Владимирович в детстве, как-то отпадает за ненадобностью.