Какая еще стратегия нужна нам?

«У науки нет родины!» — да, помнится, что несколько лет тому назад, когда в стране бурно обсуждались проблемы науки и ученых, буквально так выразился один из удачливых, преуспевающих ученых-политиков, в довольно молодые годы умудрившийся стать даже академиком.

Но, сперва о выражении «ученый-политик». После перестройки, особенно, после распада СССР, в опальном положении оказались в первую очередь наука и ученые, и настоящие ученые, настоящие интеллектуалы и перспективная научная молодежь начали потихоньку покидать страны бывшего СССР, и тогда же возникло это выражение и такая крылатая мысль: ученые уезжают, остаются политики и ученые-политики…

Еще помнится, что, когда мы услышали очередное откровение нашего молодого ученого-политика, в голове сразу же промелькнула одна мысль. Во-первых, возможно, у науки и на самом деле, нет родины, но она есть у ученых, — разве не нужны нам ученые, которые работали и творили бы на благо родины? Во-вторых, если не будет науки, если мы не нуждаемся в настоящей науке, к чему же тогда нам академики?..

Подобные вопросы задаются до сих пор. Но отношение к науке, к ученым за эти годы существенно не изменилось.

Наоборот, на самые руководящие должности в научно-исследовательских институтах нередко назначаются отставные чиновники. Мы не спорим, возможно, эти люди действительно, являются превосходными администраторами -менеджерами. Но и тут есть два нюанса.

Во-первых, в любом случае, годы сказываются — да, годы дают о себе знать.

Никто нас не может убедить в том, что эти бывшие чиновники до сих пор сохранили свою былую энергичность, мобильность и инициативность. Ведь, понятно, что так никогда и нигде не бывает – все мы со временем стареем, теряя былую активность, инициативность и даже креативность.

Во-вторых, даже может быть эти люди в свое время и были превосходными учеными – специалистами, но наука не любит пауз, даже малейшая пауза сразу сказывается на творчестве ученых, потому что темпы современной науки довольно быстрые, даже в последнее время возникло новое выражение, как «научная фабрика», т.к. уже времена не ученых-одиночек, уже на первый план выходят ученые коллективы…

Есть и другая, не менее важная сторона проблемы. Понятно, что после распада СССР сузились горизонты науки в бывших советских республиках. Всем понятно, что, например, Азербайджан небольшое государство и наши научные амбиции должны быть соизмеримыми с нашими возможностями.

С этим конечно, все согласны. Но есть другие обстоятельства, которыми трудно пренебречь. Посмотрите, у нас есть уже свой, собственный ВПК (Военно-промышленный комплекс). Кроме того, поверьте, не во всех странах имеются обсерватория, завод космического приборостроения, не все государства имеют собственные спутники на околоземной орбите! На днях сообщили, что даже очередной международный съезд по астронавтике будет проходить в Баку. О чем все это говорит? О том, что мы являемся не только нефтедобывающей или же аграрной страной, в стране есть и постепенно развиваются зачатки наукоемких отраслей экономики – техники и технологии…

Все это значит, что нам нужны новые подходы к науке и научным учреждениям.

Можно сказать, что мы до сих пор на наше научное сообщество смотрели исключительно с социальной призмы: да, там сколько-то людей работают и нельзя бросить их на произвол судьбы!..

А время от нас требует более углубленного подхода ко всем этим проблемам, что невозможно без научной стратегии. Ведь, у малых государств тоже бывает своя научная стратегия.

Понятно, что нам не сравниться в этом деле с Соединенными Штатами, даже с Россией, но кое-какие стратегические ориентиры для себя все-таки можем определить: да, нам не надо строить адронные супер-коллайдеры, супер-радиотелескопы и т.д. Но хотя бы математику или же теоретическую физику можем же развивать у себя!

Видите ли, даже эти направления являются гораздо перспективными, чем некоторые области, которыми «занимаются» наши некоторые академики – да, тут речь идет об «изучении» национального фольклора, диалектологии или каких-то других «важных» аспектах «азербайджанского языкознания»…