Как защитить граждан от посягательств иностранных спецслужб?

Выгодное географическое расположение Азербайджана на стратегически важной части планеты, пересечение глобальных транспортных маршрутов, чувствительное геополитическое соседство, богатство природными ресурсами обуславливают повышенный интерес к нашей стране мировых и региональных центров силы, ведущих открытое и тайное соперничество за влияние здесь.

Заинтересованные стороны используют для осуществления своих целей различные средства, в том числе возможности своих спецслужб.

Они устремили сюда свои взоры сразу после обретения Азербайджаном своей независимости.

Однако благодаря тому, что у руля молодого независимого государства уже практически с его истоков встал такой многоопытный политик мировой величины как Гейдар Алиев, к тому же имеющий колоссальный опыт работы в органах безопасности, была налажена достаточно эффективная система противодействия работе иностранных спецслужб.

Процессы были взяты под контроль и шпионские сети разоблачались, не успев нанести государству какого-либо серьезного ущерба.

Увы, в эти сети попадали, и до сих пор попадают и сами граждане Азербайджана, в подавляющем числе случаев непреднамеренно, а не редко сами не ведая того.

Но, если в лихие 1990-е годы, иностранные разведки использовали материальные трудности жителей Азербайджана, которые порой оказывались в безвыходном положении на грани глубокой бедности, то сейчас таких экономических проблем нет.

Да, спецслужбы по-прежнему используют такие пороки как корысть, жажду наживы, слабость на сладкую жизнь. Однако никто не может оправдать свое предательство тем, что вынужден был работать против интересов безопасности своей страны из-за нужды.

То есть, повышение жизненного уровня населения является важным фактором в противодействии разведывательной деятельности иностранных государств.

В 1990-е годы Азербайджан буквально заполонили различные миссионерские организации, рекрутируя в свои ряды сотни, если не тысячи жителей страны, оказывая им материальную помощь продуктами, одеждой, лекарствами. Часто под прикрытием таких организаций действовали зарубежные разведки.

Однако с существенным ростом благосостояния населения в нулевые годы деятельность этих структур лишилась основы, заключавшейся в экономической зависимости, и многие из них свернув деятельность ушли.

А некоторых из них просто «ушли», благодаря разоблачительным фактам, собранным соответствующими государственными органами.

Вместе с тем, приходится с сожалением констатировать, что практика вербовки иностранными спецслужбами граждан Азербайджана продолжается.

Конечно, компетентные органы принимают контрмеры, и периодически общественность информируется о разоблачении разведывательной деятельности иностранных спецслужб и их агентурной сети.

Однако это вызывает не только радость и гордость за наше государство, крепко вставшее на ноги за короткий период после обретения независимости, но и, дает пищу для горестных размышлений о причинах приведших граждан Азербайджана на путь государственной измены.

Ведь, это сломленные судьбы не только самих преступивших закон, но, и нравственные страдания членов их семей и родственников, которые через всю свою жизнь несут бремя моральной ответственности.

Ни одному государству мира, даже супердержавам не удалось еще искоренить случаи вербовки своих граждан иностранными спецслужбами.

Однако такое можно существенно ограничить обеспечением и поддержанием достойного жизненного уровня граждан, полным воцарением верховенства права и гарантированным соблюдением законности и справедливости.

Наряду с этим, должна проводиться активная профилактическая и патриотически-воспитательная работа, начиная со школьной парты, далее в стенах университетов и позже в профессиональных группах, потенциально представляющих интерес для зарубежных разведок. Известно, что традиционно для спецслужб важный интерес представляет информация, касающаяся различных сфер жизнедеятельности, и особенности стратегических важных структур государства.

В современном мире значение информации еще более возрастает, поскольку в век Интернет, социальных сетей, обеспечивающих массовую коммуникацию, она также позволяет сильно воздействовать на общественное мнение стран, являющихся объектом интереса. В этом смысле, предметом пристального интереса спецслужб становятся субъекты, так или иначе имеющие отношение к сбору, анализу, передаче, распространению, информации, потенциально способным влиять на общественное мнение и даже его формирование. Это и политические активисты, и представители общественных организаций, и сотрудники научных учреждений, и работники медиа, и религиозные деятели.

Не случайно в последние годы среди привлеченных к ответственности по обвинению в госизмене и шпионаж, оказались целый ряд научных, общественных, религиозных деятелей.

Вряд ли, они, по крайней мере, большинство из них, осознанно становились на этот путь. Однако не осторожные контакты, сомнительные денежные вознаграждения якобы для поощрения на первый взгляд безобидных исследований в конечном итоге использовались для шантажа и склонения к сотрудничеству против интересов Азербайджана.

Эти негативные явления не обошли стороной и медиа. Последний пример тому случай с редактором сайтов xeberman.com и press-az.com журналистом Поладом Аслановым, арестованным по обвинению в госизмене.

Согласно материалам следствия, он не только сам попал в шпионскую сеть, но и познакомил некоторых коллег с сотрудниками иностранных спецслужб с целью их будущего сотрудничества.

Наверное, в том, что журналисты становятся жертвами иностранных спецслужб в определенной степени ответственны и чиновники, курирующие медиа, а также, регулирующие СМИ учреждения, такие как Совет прессы, Совет по телерадиовещанию, профессиональные организации представителей печати.

Ведь одной из задач указанных структур является содействие следованию журналистами законам и нормам профессиональной этики, поддержание авторитета профессии, обеспечение уважения и доверия общества.

Однако серьезных достижений в данном направлении нет. Журналистика сегодня как бы предоставлена сама себе и как результат ее часто используют в злонамеренных целях, а порой откровенно противоправной и преступной деятельности – шантаже, попрошайничестве, вымогательстве, рэкете, и даже шпионаже против собственного государства. Все это негативно отражается на общем имидже медиа, и подрывает авторитет профессии, доверие к журналистскому слову…

С запуском в будущем году «Южного газового коридора» энергетическая значимость Азербайджана еще более возрастет. Страна теперь наряду с нефтью будет поставлять на перспективный европейский рынок и газ. Конечно же, этому не будут рады другие энергетические игроки, что неизбежно породит вызовы безопасности Азербайджана со стороны реальных и потенциальных конкурентов. В этой обстановке требуется, чтобы государство, общество и граждане были еще более внимательными, бдительными для защиты достижений, завоеванных в годы независимости, сохранения стабильности и тренда на развитие и модернизацию. При этом, страна нуждается в атмосфере диалога на всех уровнях. В этом путь к консолидации народа Азербайджана. Любое же отчуждение внутри общества будет во вред стране, поскольку этим всегда будут стремиться воспользоваться недоброжелатели Азербайджана.