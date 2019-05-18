Как старые проблемы решать по-новому?

17 мая глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на встрече с жителями Бинагадинского района сообщил о создании рабочей группы по оформлению частных жилых домов.

«Эта проблема копилась десятилетиями. Глава государства дал поручения в связи с ее решением. Исполнительная власть создала рабочую группу, и с соответствующими структурами проводится работа для решения этого вопроса, беспокоящего жителей всех поселков города Баку. Из-за дополнительных проблем, возникающих в процессе оформления строящихся домов, данную работу невозможно провести быстро, и на это требуется время. В любом случае, вопрос находится под контролем», — сказал Азизов.

19 февраля 2019 года президент Ильхам Алиев подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий, эксплуатация которых не разрешена.

Согласно указу президента МЧС должно было в двухмесячный срок установить устойчивость несущих конструкций строительного объекта и представить в Госкомитет по архитектуре и градостроительству или в местный орган исполнительной власти информацию о фактическом состоянии основных технических показателей и эксплуатационного назначения составных частей здания.

В свою очередь Госкомитет по архитектуре и градостроительству или соответствующий орган исполнительной власти в течение семи дней на основании результатов проведенной проверки должен выдать разрешение на эксплуатацию многоквартирного жилого здания (комплексов многоквартирных жилых зданий), по которому вынесено положительное заключение, и направить письменную информацию об этом в Государственный реестр строительства и МЧС.

Мы решили проверить выполнили ли государственные структуры указ главы государства.

Как сообщил # главный архитектор Абшеронского района города Баку Ариф Алиев, на Абшероне Министерство по чрезвычайным ситуациям проверило устойчивость несущих конструкций только 4 зданий, эксплуатация которых не разрешена.

«Остальные здания пока проходят проверку на устойчивость», — ответил главный архитектор.

По словам архитектора, таких зданий на на территории Абшеронского района 36.

# также обратилось к главному архитектору Хатаинского района Ахмеду Мамедову. По его словам, МЧС продолжает проверку устойчивости несущих конструкций зданий, эксплуатация которых не разрешена, расположенных на территории Хатаинского района.

Как сообщил глава исполнительной власти Гянджи Микаил Зейналов, Министерство все еще проводит проверку конструкции зданий.

Со времени издания указа прошло ровно три месяца. Что же помешало Министерству по чрезвычайным ситуациям выполнить указ президента? С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс- службы МЧС Яхья Бабанлы. «Я не знаю ответа на ваш вопрос», — ответил пресс- секретарь.

Интересно, а сколько времени займет оформление частных домов, если указ президента от 19 февраля 2019 года об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий до сих пор не выполнен?

Понято, что проблему, которая копилась десятилетиями, за короткий срок не устранить. Главный вопрос — зная о проблеме, почему не решали? Ждали указа президента?