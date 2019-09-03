Как Сиявуш-муаллим с Бахтияр-муаллимом спорил

Дискуссии бывают разные, как по содержанию, так и по теме обсуждения. Отличаются, статусом и уровнем интеллекта, также участники полемики. На сей раз азербайджанским читателям повезло. Ведь на них обрушился спор двух ярчайших интеллектуалов, великолепных ораторов и полемистов — главного редактора газеты «Азербайджан», депутата Милли Меджлиса Бахтияра Садыхова и заместителя исполнительного секретаря правящей парии «Ени Азербайджан», заместителя руководителя комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуша Новрузова.

Кстати, господин Новрузов создал страницу в социальной сети Facebook. Как заявил Report сам Сиявуш-муаллим, общение с обществом следует налаживать на основе современных технологий. Более того, по словам представителя ПЕА, Facebook – это средство для дискуссий:»Некоторые органы печати допускают искажение, печатают те выдержки, которые им выгодны. В то время как в социальной сети можно ясно выражать свои мысли».

С.Норузов отметил, что в будущем будет больше высказывать позицию в социальной сети. Вот такая вот трансформация взглядов господина Новрузова. Мы же помним, как он был возмущен нравами, царящими в соцсетях. Он жаловался на то, что «если кто-то подвергается оскорблениям в соцсетях, то не может защитить свои права». Он сетовал на то, что оскорблениям в соцсетях подвергаются азербайджанские депутаты, годящиеся в деды своим критикам.

«Не стоит закрывать соцсети, однако, надо выбрать такой путь, чтобы все было в порядке», -предлагал Сиявуш-муаллим. В итоге, надо полагать, такой путь им лично был выбран, исходя из простой житейской мудрости — если не можешь бороться с явлением, то возглавь его. И вот, Сиявуш Новрузов появился и в Facebook. Не скажу, что это с его стороны подвиг, хотя что-то героическое в данном поступке, безусловно, есть.

И я бы не удивился, если бы именно данный шаг заместителя исполнительного секретаря правящей парии «Ени Азербайджан» стал бы предметом его дискуссии с главным редактором газеты «Азербайджан». Как же жестоко я ошибался! Два светила, два героя нашего времени решили потратить свое драгоценное время на обсуждение проблемы платных объявлений о смерти того или иного человека в СМИ.

Аргументы сторон были, естественно, диаметрально противоположными. В воздухе отчетливо звенели недовольство масштабом финансирования СМИ, недостаток рекламы в печатных изданиях и сетования на то, что практически вся реклама ушла на ТВ-каналы. Все это, конечно же так, но весьма показательно, что участие в полемике на эту тему принял и главред газеты «Азербайджан», которая находится на государственном финансировании.

Как говорила героиня кинофильма «Москва слезам не верит»: «Ну, я не знаю. Ну, уж если в Моссовете..». Действительно показательно, что на недостаток финансов уже сетует главред газеты «Азербайджан», которая всегда находилась на особом положении и не знала многих проблем, с которыми сталкивались иные, особенно независимые, СМИ. И это при том, что, как ни крути, данное СМИ является сугубо местечковым. В частности, тексты авторов газеты «Азербайджан» никогда не перепечатывались в солидных зарубежных СМИ. И дело вовсе не только в том, что данная газета выходит на азербайджанском языке.

Впрочем, речь сейчас вовсе не о качестве «товара», который «продает» данное издание своим читателям. Речь ныне о том, что такая вещь, как государственное финансирование СМИ является рудиментом СССР. Я надеюсь, что такие яркие интеллектуалы, как Сиявуш Новрузов и Бахтияр Садыхов, знают значение слова рудимент и не сочтут его личным оскорблением.

На всякий случай все же замечу, что в странах Запада, в частности в США и Европе, а именно на них нам следует равняться в плане развития прессы, нет газет, находящихся на государственном финансировании. От слова совсем. Есть издания, симпатизирующие тем или иным политикам и партиям, но не висящие на шее рядовых налогоплательщиков. Вот о чем, как мне кажется, в первую очередь следовало бы дискутировать блистательным господам Новрузову и Садыхову. А они ушли в тему платных траурных объявлений в отечественной прессе. Для отцов азербайджанской риторики — мелкие масштабы.