Как решается жилищный вопрос молодых семей?

Подавляющее большинство молодых семей не может воспользоваться привилегиями в рамках системы «льготного жилья», поскольку многие, в том числе не имеющие своего жилья семьи, не попадают в категорию лиц, наделенных такими преимуществами.

«В этом контексте определение права на доступ к социальному жилью, а также льготной ипотеке широко обсуждается последнее время», — сказал руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. По его словам, изначально целью упомянутого проекта называли решение жилищной проблемы граждан, не имеющих своего крова, однако со временем ситуация изменилась. Право на льготную ипотеку получили граждане, охваченные социальной ипотекой, причем, правообладатели не обязательно нуждаются в жилье. В результате купленные на льготных условиях квартиры продаются или же сдаются в аренду.

«Исследование ЦЭСР выявило необходимость пересмотреть перечни социальных групп, получивших право на приобретение социального жилья на льготных условиях, — сказал Байрамов. — Наши специалисты рассмотрели перечни привилегированных категорий граждан и выявили недостатки. Например, право на льготные квартиры получили военнослужащие, проработавшие на государственной службе не менее 3 лет, включая специальные виды государственной службы. При этом учителя, проработавшие в государственных общеобразовательных учреждениях, получают такое право только через 5 лет. Чем вызвана такая разница? Значит ли это, что учитель менее полезен для общества? Наша организация предлагает пересмотреть этот момент».

С другой стороны, право на льготное жилье получили граждане, не менее 15 лет проработавшие на государственной службе, даже если они не относятся к категории молодых семей. Однако учителя лишены такого права. Это означает, что если муж или жена старше 35-ти лет, семья педагога не может подать заявку на социальное жилье и льготную ипотеку. «С точки зрения социальной справедливости, право на льготное жилье необходимо предоставить учителям со стажем более 15 лет, даже если семьи не являются «молодыми»», — говорит экономист. По его словам, квартиры беженцам и вынужденным переселенцам, семьям шехидов также входящим в льготную категорию, следует выдавать в рамках государственной программы предоставления им бесплатного жилья. На данный момент для решения жилищной проблемы вынужденных переселенцев уже отстроили 34 591 квартиру, из бюджета на улучшение их социального положения было выделено 7,1 млрд. манатов.

ЦЭСР предлагает расширить категорию молодых семей, имеющих право на социальное жилье, поскольку в наступающем году Госагентство жилищного строительства планирует продать 3000 квартир в рамках говсанского проекта строительства социального жилья. Кроме этого, будут строиться социальные жилые здания в в Гяндже, Сумгайыте и других городах страны. Таким образом, назрела необходимость в расширении списков претендентов. Эксперт также отметил, что на сегодняшний день граждане расходуют в среднем 40 — 80 тыс. манатов на строительство собственного дома, однако не могут получить право собственности, выписку из Госреестра недвижимого имущества.

«И вот если бы в нужных объемах на местном рынке предлагались хотя бы трехкомнатные квартиры за 40 — 50 тыс. манатов, люди не занимались бы незаконным строительством. В этом случае большинство граждан предпочло бы купить собственное жилье с правом собственности, а социальный жилищный проект правительства помог бы решить проблему с незаконным строительством», — уверен Байрамов.