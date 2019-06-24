Как решается квартирный вопрос граждан?

Уставный капитал Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда сократили на 100 млн. манатов — до 466 млн манатов. Напомним, что три месяца назад, в марте сего года указом главы государства уставный капитал фонда был увеличен до 566 млн. манатов. Разница в 100 млн. манатов была предназначена для выдачи социальной ипотеки в текущем году.

Тем временем из последнего извещения MIDA, действующего при Госагенстве жилищного строительства следует, что отменяется льготное кредитование при реализации 253 квартир Ясамальского жилого комплекса. Граждане будут платить за социальное жилье наличными, правда, со скидкой от первоначальной стоимости в 10%.

«Учитывая большой интерес граждан к проекту (11 тыс. зарегистрированных претендентов), застройщик рассчитывает, что жилье, отстроенное в рамках социального проекта, не останется без покупателей, — сказал на это исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов. Специалист отметил, что это решение было неожиданным для граждан, поскольку изначально государственная программа соцжилья предполагала ипотечное кредитование на удобных для несостоятельных слоев населения условиях. В целом же отмена ипотеки опровергает суть программы, рассчитанной на решение квартирного вопроса неимущих граждан.

По данным собеседника, на рынке сложился огромный спрос – по неподтвержденным данным, поступило до 100 тыс. обращений за соцжильем. Отбор прошли 11 тыс. претендентов, или 10% из всего количества желающих, которые примут участие в предстоящей электронной «лотерее».

«Таким образом, отмена льготной ипотеки полностью меняет суть и идею правительственного подхода к решению квартирного вопроса социальных слоев населения, — полагает эксперт. – Это неожиданный шаг, что же касается его влияния на рынок, оно будет незначительным. Думаю, в перспективе желающим будет предоставлена возможность оплатить 80 – 90% стоимости жилья, с выплатой оставшейся суммы в короткие сроки. Такой подход практикуется на местном строительном рынке».

Немногим ранее специалисты недвижимого рынка называли причиной отказа от ипотечного кредитования соцжилья начало реализации программы аренды жилья гражданами с правом последующего выкупа. Сообщалось, что Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет приобретать недвижимость на открытом рынке и сдавать ее в аренду желающим. Но даже если гипотетически распределить 466 млн. манатов на приобретение жилья под аренду, в крупных городах страны – Баку и Сумгайыте этой суммы едва хватит на 5 тыс. квартир. Этого мало, учитывая, что жилой фонд столицы насчитывает 1 млн. квартир, из которых 15 – 17% сдаются в аренду, считает Азадов.

Соответственно, 150 -170 тыс. квартир арендуется. Получается, что на весь уставный капитал фонда не получится приобрести даже 10% арендуемой недвижимости местного рынка. Что же касается самого подхода к приобретению недвижимости по линии фонда, старый жилой фонд – сталинки, хрущевки остаются вне программы. Фонд будет приобретать дома, отстроенные после 70-х годов прошлого столетия – это, в основном, девятиэтажные дома ленинградского и аналогичных проектов, цены на которые выше старого жилого фонда.

«Возникает вопрос – какое количество собственников согласится продать свои дома? Принимая во внимание эти обстоятельства, ситуация складывается невнятная. Как государственная программа будет претворяться в жизнь, какие будут подводные камни?», — говорит собеседник

Между тем известно, что в функции ипотечного и кредитно-гарантийного фонда входит также гарантирование кредитов бизнеса. Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает увеличения в текущем году объема гарантий АИКГФ по кредитам для малого и среднего предпринимательства до 265 млн манатов.

В таком случае сумма будет в разы меньше и не покрывает потребностей рынка, продолжил эксперт. С его слов, спрос на социальные проекты у населения высокий, однако государственные программы не покрывают его в нужном объеме.